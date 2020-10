Sennheiser HD 250BT, le cuffie ispirate dai DJ da usare tutti i giorni

Sennheiser presenta HD 250BT, le cuffie Bluetooth sovraurali con una elevata qualità del suono a un prezzo accessibile, ispirate allo stile di vita dei DJ in continuo movimento. Caratterizzate dai famosi trasduttori Sennheiser, progettati in Germania, le HD 250BT garantiscono un suono dettagliato e dinamico, con una ampia risposta dei bassi, durata della batteria di 25 ore, avanzata tecnologia wireless e realizzate con materiali di alta qualità, robuste e resistenti per un utilizzo duraturo.

Il design sobrio ed elegante rende Sennheiser HD 250BT l’accessorio indicato per qualsiasi viaggio di lavoro o svago, ideale anche per gli stili di vita più frenetici. La leggerezza e la l’elevata vestibilità dei morbidi cuscinetti in similpelle offrono comfort elevato e isolamento acustico per lunghe sessioni di ascolto in tutta comodità. Sennheiser HD 250BT offrono una esperienza audio senza interruzioni grazie alla solida connettività Bluetooth 5.0 e alla compatibilità con l’app Smart Control, per iOS e Android, che permette all’utente di adattare il suono utilizzando la funzione di equalizzazione intuitiva. Che si tratti di ascoltare musica, guardare video o ricevere chiamate tramite il microfono integrato, HD 250BT può essere goduta ovunque, soddisfacendo tutte le esigenze di una cuffia moderna grazie alla combinazione di caratteristiche e prestazioni elevate a prezzo accessibile.

Queste cuffie offrono riproduzione audio di qualità elevata anche grazie al supporto dei codec AAC, aptX e aptX a bassa latenza, integrano un microfono per telefonate e videochiamate e funzioano fino a 25 ore con una sola ricarica. Sono disponibili al prezzo di 69 euro: nel momento in cui scriviamo non risultano ancora disponibili su Amazon, in ogni caso molti modelli del costruttore sono spesso proposti in sconto sul portale di e-commerce.

