Disney Plus come Netflix, piano con pubblicità e aumento prezzi

Disney ha rivelato i suoi piani per introdurre un livello di abbonamento supportato dalla pubblicità per il suo servizio Disney+. Si è appreso in queste ore che arriverà l’9 dicembre.

A partire dal prossimo mese, precisamente l’8 dicembre, gli utenti negli Stati Uniti pagheranno 7,99 dollari al mese per il livello base con pubblicità, mentre per quello senza pubblicità il listino salirà a 10,99 dollari al mese.

Tra gli altri piani, sempre in usa, ci sarà anche il Bundle Duo Basic (solo nuovi clienti), grazie al quale sarà possibile accedere a Disney+ e Hulu (con annunci) a 9,99 dollari.

Al momento, in Italia Disney Plus costa 8,99 euro, oppure 89,90 euro se si sceglie l’abbonamento annuale. Si tratta di prezzi più alti rispetto a quelli di ingresso nel mercato del servizio: a marzo 2020, cioè al debutto, il servizio costava 59,99 euro per un anno.

Al momento la pagina delle FAQ relative al piano base con pubblicità funziona solo in USA, segnale che al momento il piano sarà limitato a quella regione.Da queste, comunque, si scopre che la visione delle pubblicità sarà “durante film e serie”, oltre che “prima dell’inizio del video”.

Non ci saranno annunci, indipendentemente dal piano scelto, nei contenuti visualizzati da un profilo per bambini e neppure nei contenuti Disney Junior, nei contenuti per under 7 e nei contenuti scaricati. Ovviamente, il piano base con annunci non permetterà il download dei contenuti.

Ricordiamo che di recente anche Netflix ha lanciato il suo piano di abbonamento base gratis supportato dalla pubblicità, che offre l’accesso al servizio di streaming video a 5,49 euro. Dopo mesi di voci e conferme all’inizio di ottobre, il piano “Base con pubblicità” è stato reso disponibile anche in Italia a partire dal 3 novembre scorso.

Sembra questa la strada che le piattaforma stanno adottando anche se con strategie diverse: Netflix ha utilizzato il piano base con pubblicità per abbassare il prezzo di ingresso. Disney, a quanto pare, ha mantenuto il prezzo di ingresso alla piattaforma immutato, gravandolo solo della pubblicità.