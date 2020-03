Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 13.4 e iPadOS 13.4

Apple ha rilasciato un aggiornamento che porta iOS e iPadOS alla versione 13.4. Nelle note d irilascio, Apple spiega che iOS 13.4 offre ”correzioni di errori e miglioramenti”. In dettaglio:

Memoji

Nove nuovi adesivi Memoji, tra cui quelli del volto sorridente con cuori, delle mani giunte e del volto che festeggia.

File

Condivisione delle cartelle di iCloud Drive dall’app File.

Sono stati aggiunti controlli per limitare l’accesso soltanto alle persone che hai invitato direttamente oppure per autorizzare l’accesso a tutti gli utenti con cui hai condiviso il link alla cartella.

Sono stati aggiunti permessi per selezionare chi può apportare modifiche e chi può accedere soltanto in lettura e scaricare i file.

Mail

Controlli sempre visibili per eliminare, spostare, scrivere o rispondere a un messaggio nella vista della singola conversazione.

Se hai configurato il protocollo S/MIME, le risposte alle e-mail crittografate verranno crittografate automaticamente.

App Store con Apple Arcade

Grazie al supporto degli acquisti universali, comprando una volta sola le app che partecipano al programma potrai utilizzarle su iPhone, iPod touch, iPad, Mac e Apple TV.

I videogiochi di Arcade ai quali hai giocato recentemente vengono visualizzati nel pannello Arcade, così potrai continuare a giocare su iPhone, iPod touch, iPad, Mac e Apple TV.

Vista elenco per l’opzione “Vedi tutti i giochi”.

CarPlay

La Dashboard di CarPlay adesso supporta le app di navigazione di terze parti.

Le informazioni relative alle chiamate in entrata vengono mostrate sulla Dashboard di CarPlay.

Realtà aumentata

La visualizzazione rapida AR supporta la riproduzione audio nei file USDZ.

Tastiera

Supporto della digitazione predittiva per l’arabo.

L’aggiornamento offre, inoltre, correzioni di errori e miglioramenti.

Sui modelli di iPhone con display all-screen, è stato aggiunto l’indicatore della barra di stato per mostrare quando il VPN non è più connesso.

Risolve un problema per cui nell’app Fotocamera il riquadro di inquadratura poteva apparire oscurato subito dopo l’apertura.

Risolve un errore per cui poteva sembrare che l’app Foto potesse utilizzare spazio in eccesso.

Risolve un problema che poteva impedire la condivisione di immagini dall’app Foto a Messaggi, se iMessage non era abilitato.

Risolve un problema nell’app Mail per cui i messaggi potevano venire visualizzati in modo errato.

Risolve un problema nell’app Mail per cui potevano essere mostrate righe vuote nell’elenco delle conversazioni.

Risolve un problema che poteva causare la chiusura inattesa dell’app Mail quando veniva premuto il tasto Condividi nella visualizzazione rapida.

Risolve un problema per cui in Impostazioni i dati cellulare potevano risultare erroneamente disattivati.

Risolve un problema in Safari che poteva impedire l’inversione delle pagine web quando la modalità Scura e l’opzione “Inversione smart” erano attivate contemporaneamente.

Risolve un problema per cui, quando la modalità Scura era attivata, il testo copiato da contenuti web in un’app di terze parti poteva risultare invisibile quando veniva incollato.

Risolve un problema che causava la visualizzazione errata dei riquadri CAPTCHA in Safari.

Risolve un problema per cui l’app Promemoria poteva non inviare nuove notifiche per un promemoria scaduto e ricorrente, fino a quando non veniva contrassegnato come completato.

Risolve un problema per cui l’app Promemoria poteva inviare notifiche per promemoria già completati.

Risolve un problema per cui iCloud Drive poteva essere visualizzato come disponibile in Pages, Numbers e Keynote anche se non era stato effettuato l’accesso.

Risolve un problema che poteva impedire lo streaming di alta qualità dei videoclip su Apple Music.

Risolve un problema per cui la connessione a CarPlay poteva venire interrotta su alcuni veicoli.

Risolve un problema in CarPlay per cui in Mappe veniva brevemente mostrata una posizione diversa da quella attuale.

Risolve un problema per cui quando dall’app Casa veniva selezionata la notifica per la rilevazione di movimento su una videocamera di sicurezza poteva venire aperta una registrazione non rilevante.

Risolve un problema per cui l’app Comandi Rapidi poteva non venire visualizzata selezionando il menu di condivisione da un’istantanea schermo.

Migliora la tastiera per il birmano in modo che la punteggiatura sia accessibile sia dalla tastiera dei numeri che dei simboli.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 13.4

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC con il dispositivo collegato via USB.