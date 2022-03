Disponibile aggiornamento a macOS Monterey 12.3

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a macOS Monterey 12.3. Questo update arriva a un mese di distanza dall’arrivo di macOS Monterey 12.2.1.

Apple spiega che l’aggiornamento a macOS 12.3 include correzioni di bug e aggiornamenti per la sicurezza del Mac ed è consigliato a tutti gli utenti, aggiunge la funzionalità “Controllo universale”, che consente di utilizzare un unico mouse e un’unica tastiera per controllare Mac e iPad. L’aggiornamento include inoltre nuove emoji, l’opzione “Tracciamento testa dinamico” per Musica e altre funzionalità e risoluzioni di problemi per il Mac.

Di seguito le note di rilascio ufficiali:

Controllo universale (beta)

• La funzionalità “Controllo universale” ti consente di utilizzare un unico mouse e un’unica tastiera per controllare iPad e Mac.

• Puoi digitare il testo sul Mac o su iPad e trascinare e rilasciare i file da un dispositivo all’altro.

Audio spaziale

• La funzionalità “Tracciamento testa dinamico” è disponibile in Musica per gli AirPods supportati sui Mac dotati del chip M1.

• In Centro di Controllo sono ora disponibili impostazioni personalizzabili per l’audio spaziale (No, Fisso e “Segui la testa”) per gli AirPods supportati sui Mac dotati del chip M1.

Emoji

• Nella tastiera delle emoji sono disponibili nuove emoji che includono faccine, gesti delle mani e oggetti di casa.

• Per l’emoji della stretta di mano è possibile scegliere carnagioni diverse per ogni mano.

Questa versione include anche i seguenti miglioramenti per il Mac:

• Nell’app Podcast è stato aggiunto un filtro per le stagioni e per le puntate riprodotte, non riprodotte, salvate o scaricate.

• La funzionalità “Ricerca visiva” riconosce opere d’arte, punti di interesse in tutto il mondo, piante e fiori, libri e razze di cani e gatti nelle foto che scatti per consentirti di scoprire ulteriori informazioni.

• Per la traduzione delle pagine web in Safari è stato aggiunto il supporto dell’italiano e del cinese (tradizionale).

• L’app Comandi Rapidi ora supporta l’aggiunta, la rimozione e le ricerche di tag con Promemoria.

• Le password salvate ora possono includere note personali.

• La precisione delle indicazioni sul livello della batteria è stata migliorata.

Questa versione include anche risoluzioni di problemi per il Mac:

• L’audio poteva risultare distorto quando si guardavano video nell’app TV.

• Alcuni video e foto potevano essere spostati accidentalmente quando si organizzavano gli album in Foto.

Abbiamo dedicato già diversi articoli di approfondimento al nuovo sistema operativo per Mac. Trovate tutto nel tag dedicato a macOS 12.