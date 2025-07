Jack Dorsey crea un’app simile a WhatsApp che sfrutta solo il Bluetooth

Jack Dorsey (l’imprenditore noto soprattutto per essere il creatore di Twitter e amministratore delegato di Square) ha creato Bitchat, un’app di messaggistica decentralizzata, peer-to-peer, un’app che sfrutta la tecnologia mesh Bluetooth (una tipologia di reti nella quale i dati possono viaggiare da qualsiasi dispositivo a tutti gli altri) per comunicazioni cifrate ed effimere, senza bisogno di creare account, sfruttare server o accesso a internet. È un ulteriore passo nella di Dorsey sempre alla ricerca di alternative alle architetture digitali dominanti.

La versione beta è già disponibile con TestFiligt (l’applicazione Apple per iOS tramite la quale è possibile installare e testare applicazioni tramite OTA ancora in versione beta), con codice sorgente e white paper dedicato disponibili su GitHub.

CNBC riferisce che Dorsey chiama l’app in questione “un esperimento personale con le reti mesh bluetooth, relay, modelli store e forward (tecniche per l’invio di pacchetti di dati, ndr), modelli di cifratura e altre cose”.

my weekend project to learn about bluetooth mesh networks, relays and store and forward models, message encryption models, and a few other things.

bitchat: bluetooth mesh chat…IRC vibes.

TestFlight: https://t.co/P5zRRX0TB3

GitHub: https://t.co/Yphb3Izm0P pic.twitter.com/yxZxiMfMH2

— jack (@jack) July 6, 2025