Disponibile Firefox 74 per Mac e PC

Mozilla ha rilasciato Firefox 74, ultima versione del suo browser per Mac, Windows e Linux. Tra le peculiarità di questa release: regole più severe per gli add-on, la disattivazione per impostazione predefinita di TLS 1.0 e TLS 1 e una serie di funzionalità dedicate agli sviluppatori.

La modalità con la quale sono gestiti gli add-on cambia con questa versione di Firefox. Qualsiasi add-on installato da applicazioni esterne può ora essere rimosso usando l’ Add-ons Manager (basta digitare “about:addons” nella barra degli URL). Solo gli utenti possono installare add-on: Mozilla non consente ad altre applicazioni di installare add-on per Firefox, una scelta che dovrebbe rafforzare la sicurezza ma forse causerà qualche noia negli ambienti aziendali che distribuiscono il browser ai dipendenti.

Firefox 74 è rilevante anche per chi sviluppa siti web: supporta solo il Transport Layer Security (TLS) 1.2 e seguenti i protocolli crittografici di presentazione. Insieme ad altri big del settore (Apple, Google, Microsoft), Mozilla aveva già fatto sapere che avrebbe disabilitato il supporto per le vecchie versioni di TLS per mettere in sicurezza le connessioni HTTPS.

I siti web che non supportano TLS 1.2 o seguenti mosteranno una pagina web con un errore e il browser mostrerà un pulsante per “Abilitare TLS 1.0 e 1.1” (in futuro questo pulsante sarà ad ogni modo eliminato).

Altra novità rilevante è Facebook Container, una estensione che rende rendi più difficile tracciare le proprie attività sul Web impedendo al social di raccogliere informazioni su di noi e le nostre abitudini. L’installazione di questa estensine è proposta con l’aggiornamento di Firefox ma si può installare anche in seguito da qui.

Firefox 74 consente di importare bookmark e cronologia dal nuovo browser Microsoft per Windows e Mac; sono supportate migliori funzionalità per la privacy delle chiamate voce cia web e sono stati integrate vari fix sul versante sicurezza. È stato, infine, migliorato “Firefox Lockwise”; il gestore di password integrato nel browser.

Firefox 74 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

