Coronavirus, Apple avrebbe deciso di rinviare l’evento di marzo per il lancio di nuovi prodotti

Apple avrebbe deciso di rinviare l’evento di marzo di cui da tempo si vocifera e nel corso del quale avrebbe dovuto presentare dispositivi come l’iPhone SE 9 / iPhone SE 2 e il nuovo iPad Pro. A riferirlo è il sito CultofMac citando una sua non meglio precisata fonte.

Una serie di problemi sarebbe alla base della decisione di rinviare l’evento, incluso l’emergenza coronavirus (SARS-CoV-2) in California dopo la conferma della prima vittima, ma anche l’allerta in altri Stati USA.

La fonte del sito americano riferisce di preoccupazioni crescenti nel portare migliaia di persone ad un evento che sarebbe stato inizialmente previsto per la fine di marzo e che avrebbe dovuto svolgersi nello Steve Jobs Theater dell’Apple Park a Cupertino. Per essere chiari, finora sono solo circolate indiscrezioni: Apple non ha invitao nessun invito per la presentazione del presunto iPhone 9 / iPhone SE 2 o altri prodotti.

La decisione di Apple sarebbe arrivata in seguito a quanto stabilito dal Dipartimento della Salute della contea di Santa Clara (California) che lunedì 9 marzo ha deciso di vietare gli assembramenti superiori a 1000 o più persone dall’11 marzo al 1° aprile.

Al momento sono noti 43 casi di coronavirus (COVID-19) nella contea di Santa Clara e un solo decesso; in tutto lo Stato, in California sono stati confermati 133 casi e due decessi. Negli USA si contano 800 casi e 27 morti in totale.

Tornando a Apple, la fonte di Cultofmac afferma che la decisione della contea di Santa Clara è stato un fattore importante nella decisione di rimandare il previsto evento. Oltre a questo problema, “ritardi nel produrre due dei prodotti primari” e l’impossibilita di avere questi prodotti pronti per la vendita poco dopo l’evento, sono altri elementi che avrebbero portato al differimento.

Non è al momento chiaro cosa intende fare Apple ma ovviamente valuta giorno dopo giorno il da farsi in concomitanza di notizie che arrivano dalle linee di assemblaggio.

