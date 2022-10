Disponibile l’aggiornamento a iPadOS 16

Apple ha rilasciato la versione definitiva di iPadOS 16, ora disponibile per il download per tutti gli utenti. Finora la nuova versione dei sistema operativo per iPad era disponibile solo in versione preliminare per sviluppatori e beta tester: adesso la versione definitiva è disponibile come aggiornamento software gratuito per iPad di quinta generazione e successive, iPad mini quinta generazione e successive, iPad Air terza generazione e successive, e tutti i modelli di iPad Pro.

Abbiamo indicato le novità più importanti di iPadOS 16 in questo articolo. Apple lo presenta come “un importante aggiornamento che rende l’esperienza iPad ancora più versatile”, con Stage Manager che migliora il multitasking permettendo di lavorare con più finestre aperte in sovrapposizione e con il supporto completo di monitor esterni, evidenziando nuove opzioni per collaborare nelle app dell’intero sistema tramite Messaggi, nuovi strumenti in Mail, i gruppi di pannelli condivisi in Safari che consentono di esplorare il web insieme ad altre persone, e le passkey che rendono l’esperienza di navigazione ancora più sicura.

La nuova app Meteo sfrutta al meglio il display di iPad; e poi la funzione “Testo attivo, ora disponibile anche per i video, nuove funzioni come la Modalità Riferimento e Zoom schermo.

Nuove opzioni di condivisione e interazione in Messaggi

Nuove funzioni di Messaggi semplificano la collaborazione e la gestione dei contenuti condivisi da File, Keynote, Numbers, Pages, Note, Promemoria e Safari, oltre che app di terze parti. Quando l’utente manda un invito a collaborare tramite Messaggi, tutte le persone che lo ricevono verranno aggiunte automaticamente al documento, al foglio di calcolo o al progetto condiviso. Se qualcuno apporta una modifica a un file, tutti gli altri la vedranno in cima al thread di Messaggi. E quando si lavora in team a un progetto, si può facilmente intervenire nella relativa conversazione in Messaggi o iniziare una chiamata FaceTime con tutto il gruppo, con un semplice tap.

Ora l’utente può modificare o annullare l’invio di messaggi recenti, recuperare quelli appena eliminati e contrassegnare le conversazioni come non lette per poterle consultare in un secondo momento.

Nuovi strumenti in Mail

L’utente può annullare l’invio delle email prima che vengano consegnate alla casella di posta del destinatario. può programmarle e spedirle esattamente quando desidera e può spostare i messaggi inviati nella parte superiore della posta in arrivo per eventuali follow-up. L’utente può anche far sì che un’email venga mostrata di nuovo in una data e a un’ora prestabilite con Remind Later, e ricevere una notifica se ha dimenticato di aggiungere qualcosa al messaggio, come un allegato o un destinatario. Inoltre, la funzione di ricerca ffre risultati più completi correggendo gli errori ortografici e usando dei sinonimi per i termini di ricerca. Apple spiega che l’intera schermata risulta ancora più esaustiva grazie all’inclusione di contatti, contenuti condivisi e molto altro.

Novità di Safari

Collaborare in Safari è più semplice. Oltre a collaborare insieme a gruppi di pannelli condivisi e vedere eventuali aggiornamenti in tempo reale, ora si possono condividere pannelli e segnalibri o avviare una conversazione direttamente da Safari. I gruppi di pannelli hanno delle pagine di avvio dedicate e personalizzabili con immagini di sfondo, segnalibri e sezioni che tutti possono vedere e modificare.

Grazie alle passkey, ora si è ancora più protetti quando si naviga in Safari: sono un modo più semplice e sicuro di fare il login nei siti web e nelle app, e sono progettate per sostituire le password. Una volta create, vengono conservate su iPad e utilizzate esclusivamente per il sito web corrispondente. Le passkey sono delle chiavi digitali univoche che rimangono sul dispositivo e non vengono mai archiviate sui server web, così gli hacker non possono intercettarle o farsele inviare dall’utente con l’inganno. Le passkey salvate possono essere usate per fare il login sui siti e nelle app su dispositivi Apple e di altri produttori scansionando un codice QR con iPad e usando Face ID o Touch ID per autenticarsi.

L’app Meteo su iPad

L’app Meteo arriva su iPad: con un tap è possibile vedere le informazioni meteorologiche o esplorare le mappe per controllare precipitazioni, qualità dell’aria e temperatura. Si può anche ricevere una notifica in caso di allerte meteo nella propria zona o verificare la qualità dell’aria mediante una scala di colori.

Aggiornamenti per le funzioni “Testo attivo” e “Ricerca visiva”

Sfruttando l’intelligenza on-device, Testo attivo riconosce le scritte nelle immagini presenti nell’intero sistema, e ora funziona anche con i video: basta metterli in pausa e il testo nel singolo fotogramma diventa interattivo, e con un tap si potrà vedere la traduzione in un’altra lingua o convertire una valuta. La Ricerca visiva permette di isolare il soggetto di un’immagine separandolo o rimuovere lo sfondo con un tocco, ed è anche in grado di riconoscere più tipologie di uccelli, insetti, statue e altro.

Nuove funzioni professionali

Grazie alla Modalità Riferimento, iPad Pro 12,9″ con Display Liquid Retina XDR è in grado di soddisfare i requisiti cromatici richiesti per attività di revisione e approvazione, color grading e compositing, per cui l’accuratezza dei colori e la fedeltà delle immagini sono fondamentali.

Negli iPad con M1, Zoom schermo consente di aumentare la densità dei pixel del display, così l’utente può vedere ancora più contenuti nelle app, particolarmente utile quando si usa Split View. Con Virtual Memory Swap, lo spazio di archiviazione dell’iPad può essere usato per espandere la memoria disponibile per tutte le app e offrire fino a 16GB per quelle più impegnative.

Stage Manager e supporto monitor esterni

Con Stage Manager, Apple promette “un’esperienza di multitasking completamente nuova,” consentendo di organizzaere in automatico app e finestre, e semplificando il passaggio da un’attività all’altra. L’utente può creare un’unica schermata con più finestre di dimensioni diverse sovrapposte, trascinarle dal lato, o aprire le app dal Dock per raggrupparle- La finestra dell’app in uso appare in primo piano al centro, mentre le altre app e finestre aperte rimangono nella parte sinistra dello schermo, disposte per ordine di apertura. Sugli iPAd più recenti Stage Manager offre anche supporto cometo per monitor esterni con risoluzione fino a 6K; l’utente pul creare lo spazio di lavoro ideale, per esempio lavorando con quattro app aperte su iPad e altre quattro sul monitor esterno.

Altre novità

Dettatura offre la possibilità di passare dalla modalità voce, a tocco e scrittura a mano con Apple Pencil. L’utente può scrivere con la tastiera o la funzione Scrivi a mano, fare tap nel campo di testo, spostare il cursore e inserire suggerimenti QuickType continuando a usare Dettatura. La funzione offre anche l’inserimento automatico della punteggiatura e supporta la dettatura di emoji.

Siri permette di eseguire automaticamente i comandi rapidi dalle app, senza configurare nulla. L’utente può aggiungere emoji quando invia dei messaggi con Siri e può saltare il passaggio di conferma quando si spedisce il messaggio abilitando la funzione nelle Impostazioni. Inoltre, adesso è in grado di elaborare più tipi di richieste quando si è offline, e l’utente può terminare una chiamata senza dover usare le mani, semplicemente dicendo “Ehi Siri, attacca”.

L’app Casa ha un design nuovo che rende più facile e immediato individuare, organizzare, visualizzare e controllare gli accessori smart in casa. Inoltre, può essere usata con Matter, un nuovo standard di connettività per la smart home che consente agli accessori compatibili di funzionare insieme su piattaforme differenti, e offre più opzioni e interoperabilità

Note permette di creare note scritte a mano più ordinate grazie alla possibilità di raddrizzare automaticamente il testo, utilizzare la propria password di iCloud per bloccare note personali, aggiungere screenshot nelle note rapide e gestire tutto ancora meglio con le cartelle smart e i filtri.

Handoff su FaceTime consente di passare facilmente le chiamate FaceTime da un dispositivo Apple a un altro nelle vicinanze; anche gli auricolari collegati via Bluetooth passeranno all’altro dispositivo, in automatico e simultaneamente.

I nuovi strumenti di accessibilità includono Trascrizioni live in FaceTime; una nuova modalità Lente d’ingrandimento con descrizioni complementari più dettagliate;8la possibilità di ingrandire il testo al passaggio del cursore per leggere facilmente campi da compilare, elementi del menu, etichette dei pulsanti e altri tipi di testo su iPad; il supporto di oltre 20 lingue aggiuntive per VoiceOver e Contenuto letto ad alta voce, e molto altro

Per forzare e velocizzare download e installazione iPadOS 16 è possibile aprire Impostazioni, selezionare “Generali” e da qui “Aggiornamento Software”. Per poter procedere subito la carica della batteria di iPad deve essere superiore al 50%, in alternativa il dispositivo deve essere collegato all’alimentatore.