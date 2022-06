Apple mostra iPadOS 16 alla WWDC 2022

Al fianco di iOS 16 e watchOS 9, naturalmente, non poteva mancare la presentazione di iPadOS 16 durante il keynote d’apertura della WWDC 2022. Ecco tutte le novità sul sistema operativo dedicato ad iPad.

Molte funzionalità di iPadOS 16 vengono naturalmente riprese da iOS 16, ad iniziare dalle personalizzazioni della lockscreen. Le prime novità vengono dall’app Messaggi aggiornata. Le nuove funzionalità di Messaggi semplificano l’avvio della collaborazione e la gestione dei contenuti condivisi tra File, Keynote, Numeri, Pagine, Note, Promemoria e Safari, nonché app di terze parti. Quando gli utenti inviano un invito a collaborare tramite Messaggi, tutti sul thread vengono automaticamente aggiunti al documento, al foglio di calcolo o al progetto.

Ci sono anche nuove abilità di apprendimento automatico nell’app, come la possibilità di estrarre parti di un’immagine per condividerle.

Ancora Apple sta portando un’app meteo nativa su iPad. Assomiglia molto a quella per iPhone, solo molto più grande.

Inoltre, Apple ha posto l’accento sul versante gaming: adesso i tablet della Mela supporteranno le nuove API Metal 3, che consentiranno una migliore resa dei giochi sul tablet.

Tra le prime demo mostrate durante la presentazione quella relativa al lavoro collaborativo. Gli utenti possono iniziare a collaborare direttamente dal foglio di condivisione nelle app office come Pages, consentendo ad altri utenti di entrare e iniziare a modificare un documento in tempo reale. Sembra simile a quello che Google offre in servizi come Documenti e Fogli.

Apple sta anche creando funzionalità di collaborazione in Safari e offre agli sviluppatori un’API per aggiungere funzionalità simili alle proprie app.

C’è anche una nuova app per lavagna chiamata Free Form, progettata per consentire ai colleghi di contribuire a una lavagna condivisa. Supporta Apple Pencil e può estrarre una varietà di tipi di file tra cui documenti PDF, immagini e link web. Gli utenti possono visualizzare i contributi degli altri mentre aggiungono contenuti o apportano modifiche.

Tra le novità di iPadOS 16 anche Mail, che adesso presenta nuovi strumenti smart per migliorare la produttività. Ed infatti, agli utenti viene dato un momento per annullare la consegna di un messaggio prima che raggiunga la casella di posta di un destinatario, oltre allo strumento per pianificare le e-mail da inviare.

Quanto a Safari, Apple la rende ancora più collaborativa, personalizzabile e sicura. I gruppi di schede condivise consentono agli utenti di collaborare su una serie di schede con gli amici e vedere gli aggiornamenti istantaneamente mentre lavorano insieme.

Inoltre, la navigazione in Safari diventa ancor più sicura con passkey, un nuovo modo per accedere al web e alle app, che sostituisce le password. Queste passkey sono chiavi digitali uniche che rimangono sul dispositivo e non vengono mai memorizzate su un server web, così che gli hacker non potranno farle trapelare o indurre gli utenti a condividerle. Gli utenti possono accedere a siti web o app su dispositivi Apple e non Apple tramite la propria passkey salvata, il tutto semplicemente scansionando il codice QR con iPad e utilizzando Face ID o Touch ID per autenticarsi.

Tra le novità Stage Manager, un’esperienza multitasking che organizza automaticamente app e finestre, rendendo facile e veloce il passaggio da un’attività all’altra. In questo modo, per la prima volta su iPad, gli utenti potranno creare finestre sovrapposte di diverse dimensioni in un’unica vista, trascinare e rilasciare finestre di lato o aprire app dal Dock per creare gruppi di app per un multitasking più veloce e flessibile.

La beta per sviluppatori è disponibile da oggi, mentre quella pubblica sarà disponibile il mese prossimo su beta.apple.com.