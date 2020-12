Disponibile l’aggiornamento a macOS Big Sur 11.1

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a macOS Big Sur 11.1. L’aggiornamento arriva a circa un mese dalla disponibilità dell’ultimo sistema operativo per Mac e integra il supporto alle AirPods Max, migliorie per l’app Apple TV, nuovi widget per Apple News, informazioni relative alla privacy per le app sull’App Store. Di seguito le note di rilascio:

AirPods Max

• Supporto per le nuove cuffie a padiglione AirPods Max.

• Audio in alta fedeltà per un suono più ricco.

• L’equalizzatore adattivo regola il suono in tempo reale in base al modo in cui i padiglioni si adattano alle orecchie.

• Cancellazione attiva del rumore per bloccare i suoni ambientali.

• Modalità Trasparenza per ascoltare l’ambiente che ti circonda.

• Audio spaziale con tracciamento dinamico della posizione della testa per ascoltare come se fossi al cinema.

Apple TV

• Con il nuovo pannello Apple TV+, scoprire e guardare i programmi e i film Apple Original è più facile che mai.

• Grazie alla ricerca migliorata è possibile sfogliare per categorie, come ad esempio per genere, e visualizzare le ricerche recenti e i suggerimenti mentre digiti.

• I risultati di ricerca principali mostrano i film, i programmi TV, i membri del cast, i canali e i contenuti sportivi più rilevanti.

App Store

• La nuova sezione dedicata alle informazioni sulla privacy nelle pagine di App Store include un riepilogo realizzato dagli sviluppatori sulle procedure di tutela della privacy delle app.

• Il dashboard all’interno dei giochi di Arcade consiglia nuovi giochi da scoprire sulla piattaforma.

App per iPhone e iPad sui Mac con il chip M1

• Le nuove opzioni per le finestre per le app per iPhone e iPad ti consentono di scegliere tra l’orientamento orizzontale o verticale o di espandere la finestra per riempire tutto lo schermo.

Foto

• Le foto in formato Apple ProRAW possono essere modificate nell’app Foto.

Safari

• Possibilità di scegliere il motore di ricerca Ecosia in Safari.

Qualità dell’aria

• Disponibile in Mappe e in Siri per le località in Cina continentale.

• Consigli sulla salute forniti da Siri per Stati Uniti, Regno Unito, Germania, India e Messico per alcuni livelli di qualità dell’aria.

Questa versione risolve anche i seguenti problemi:

• QuickTime Player poteva chiudersi durante l’apertura di filmati con traccia timecode dopo l’aggiornamento da macOS Catalina.

• Lo stato della connessione Bluetooth non veniva mostrato in Centro di Controllo.

• Lo sblocco automatico del Mac con Apple Watch poteva risultare non affidabile.

• La velocità di scorrimento del trackpad poteva risultare più rapida del previsto sui modelli di MacBook Pro.

• Il monitor LG UltraFine 5K poteva mostrare erroneamente le immagini a risoluzione 4K sui Mac con il chip M1.

A questo indirizzo un riassunto con le novità più importanti di macOS Big Sur; a quest’altro indirizzo alcuni consigli e suggerimenti da seguire prima di installare il nuovo sistema. A questo indirizzo le istruzioni su come creare una chiavetta USB con il nuovo sistema, utile per effettuare una installazione ex-novo, anche su più Mac.