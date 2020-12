Ora iPhone 12 Pro è il modello più richiesto

Come è già avvenuto per diverse generazioni precedenti al lancio, il modello più richiesto è quello più potente e costoso di ultima generazione, ma negli ultimi giorni la domanda di iPhone 12 Pro Max sembra ormai stabilizzata ed ora il modello più richiesto è iPhone 12 Pro.

Il punto della situazione sulla disponibilità e le tempistiche degli iPhone 12 arriva da un report di JP Morgan. Secondo Samik Chatterjee, l’analista della società che ha realizzato il report, iPhone 12 Pro è ora il modello più richiesto e si prevede che continuerà ad esserlo per tutti i mesi a venire, fino all’introduzione della nuova gamma iPhone 13, già indicata secondo le tempistiche abituali di Apple tra settembre e ottobre 2021.

La spiegazione è semplice: gli appassionati di tecnologia che per primi acquistano i dispositivi e gli smartphone top di ultimissima generazione hanno già effettuato i loro acquisti, come dichiara l’analista nel report segnalato da AppleInsider. Nei mesi e nelle settimane successive al lancio aumentano gli acquisti di modelli meno spinti.

Nella maggior parte dei paesi iPhone 12 mini, iPhone 12 e iPhone 12 Pro hanno tempi di consegna rispettivamente di 4 giorni, 4 giorni e fino a 28 giorni, mentre l’attesa si sta riducendo da 23-25 giorni a 20 giorni per iPhone 12 Pro Max. Il quadro vale grosso modo anche per l’Italia dove sono necessari tre giorni di attesa per iPhone 12 mini e anche per iPhone 12, mentre iPhone 12 Pro per chi lo ordina oggi arriva tra il 5-13 gennaio. L’attesa ora è inferiore per chi ordina iPhone 12 Pro Max nel nostro Paese con consegna indicata per il 5 gennaio.

