Disponibile l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary per iPhone, iPad e Android

L’Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD), dizionario di inglese tra i più apprezzati e affidabili, è ora disponibile come app per iOS, sviluppata in collaborzione con Paragon Software, un prezioso aiuto per chi si studia Inglese dal livello B2 in su o ha bisogno di una rapida consultazione.

Attualmente alla 10a edizione, l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary è una guida che consente di conoscere parole e locuzioni inglesi con definizioni che consentono agli studenti di apprendere, frasi di esempio che ne mostrano l’uso nel contesto (modi di dire, usi della comunicazione orale, ecc), e include Oxford 3000 e Oxford 5000, elenchi di parole essenziali che ogni studente dovrebbe conoscere.

È possibile esercitarsi e migliorare la pronuncia, provare esercizi sul vocabolario con un nuovo quiz interattivo, conoscere la “parola del giorno” e accedere in modo completo al dizionario per cercare parole anche offiline, mostrando i significati essenziali strutturati gerarchicamente, con sottocategorie che si rifanno al significato di riferimento.

Il dizionario include 86.000 parole, 95.000 frasi, 112.000 accezioni e 237,000 esempi, incluse oltre 2000 nuove parole e accezioni (nuove parole come chatbot, fake news, microplastic e woke).

È possibile registrare la propria voce e confrontare la pronuncia con quella di un madrelingua, ascoltare e confrontare frasi di esempio in inglese britannico e americano, aggiungere le parole di proprio interesse tra i “preferiti” e creare cartelle per salvare per tema.

La 10a edizione dell’Oxford Advanced Learner’s Dictionary è disponibile per iOS e Android. L’app si scarica gratuitamente e include 100 voci di esempio. È possibile ottenere accesso completo all’app con tutte le funzionalità mediante gli acquisti in-ap (1,09 € per un mese, 34,99€ per quattro anni).

L’Oxford Advanced Learner’s Dictionary per iOS richiede iOS 11.0 o versioni successive; è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 141MB e si scarica dall’App Store. La versione per dispositivi android richiede Android 5.1 o seguenti e si scarica da Google Play.