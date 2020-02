Chiavetta USB-Lightning, mette 32 GB di memoria in più su iPhone e iPad a 25,89€

Quando lo spazio di iPhone e iPad non basta più è necessario cancellare qualche app, talvolta anche trasferire foto e video sul computer per continuare a scattare fotografie. Questo, a meno che non si opta per un accessorio come la chiavetta con connettore Lightning che ormai solo oggi comprate in in offerta su Amazon a 25,89 euro grazie ad un codice sconto.

Esteticamente è simile a qualsiasi altra chiavetta USB. Ha infatti da un lato questo connettore, utile per collegarla ad un qualsiasi computer per trasferirvi all’interno foto, video, documenti e qualsiasi altro genere di file. Dall’altro capo c’è invece il connettore Lightning di Apple con certificazione MFI che si infila nella presa di iPhone e iPad e permette di leggere il contenuto della chiavetta attraverso l’apposita applicazione senza dover trasferire alcun file all’interno del dispositivo.

Così musica, film, foto e tutti i documenti sono sempre in tasca, senza però occupare il prezioso spazio dei dispositivi iOS che, specialmente nelle versioni da 16 GB, si prosciuga sempre abbastanza in fretta.

La chiavetta è già stata messa alla prova dalla nostra redazione (click qui per leggere la recensione). Attualmente si trova su Amazon per 37 euro ma, con il codice 3LRVD7LM ottenete uno sconto che farà scendere il prezzo a 25,89 euro spedizione compresa.