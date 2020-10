Prime Day: Beats urBeats 3 in sconto a 44,90 euro

Se vi interessano degli auricolari da abbinare ai vostri iPhone (specie ora che dentro alla confezione non ci sono più gli EarPods) andate su Amazon dove per il Prime Day gli urBeats3 sono in sconto a 44,90 euro.

Questi colorati auricolari hanno il connettore Lightning e al momento rappresentano un prodotto di particolare interesse per chi non ama collegamenti via Bluetooth e batterie da ricaricare. Offrono un’acustica di precisione e una resa sonora ottimale. Dispongono di un driver con disposizione assiale e di un sistema di ventilazione realizzato al laser che assicura bassi bilanciati. In un design elegante ed ergonomico, con copriauricolare in diverse misure e con la funzione RemoteTalk, che consente all’utente di rispondere alle chiamate con il microfono integrato, controllare la musica e attivare Siri.

Questi articolari sono sempre stati venduti a 64,95 euro. In queste ore li comprate a 44,90 euro in tutti i colori.