Disponibile ON1 Photo RAW 2021, alternativa a Lightroom e Capture One

Gli sviluppatori di ON1 hanno rilasciato ON1 Photo RAW 2021, ultima versione di un software per la gestione e sviluppo dei file Raw, alternativo ad applicazioni quali Adobe Lightroom e Capture One. La versione 2021 offre nuovi strumenti di organizzazione, la completa integrazione di ON1 Portrait AI (software che si basa sull’intelligenza artificiale di apprendimento automatico per sistemare automaticamente le fotografie di ritratto), nuove funzionalità creative, migliorie nel flusso di lavoro e novità per l’app companion ON1 Photo RAW per iPad e iPhone.

L’integrazione di ON1 Portrait AI permette di individuare i volti nelle foto, analizzare occhi e bocca e classificarli per consentire di applicare il corretto fotoritocco. Secondo gli sviluppatori è possibile ottenere eccellenti risultati con il minimo sforzo nel ritocco semplice di elementi quali la pelle; non mancano funzionalità più complesse per regolare volti e luci.

Le funzionalità di editing sono di tipo non distruttivo (è possibile tornare indietro sui propri passi), offrendo il pieno controllo sul look finale. ON1 Photo RAW permette di ritoccare automaticamente una intera serie di scatti, individuando e analizzando volti e applicando controlli ottimali.

Tra i nuovi strumenti: “Spot Healing Brush” (un pennello correttivo per eliminare macchie e imperfezioni), “Replace Color Filter” (per sostituire un colore con un altro), “Smart Organize Mode” (con funzioni per individuare duplicati e simili), la possibilità di cambiare forme ai pennelli, maschere gradiente sensibili ai colori, nuove funzionalità per l’elaborazione in batch di file HDR e molto altro.

Oltre a funzionare come plugin per Adobe Lightroom, Photoshop e Foto di Apple, ON1 ora può essere usato anche con Affinity Photo, Corel Paint Shop Pro e Capture One.

È possibile scaricare una versione di prova funzionante per 14 giorni dal sito dello sviluppatore. Il requisito minimo per Mac è macOS 10.13 e 8GB di memoria RAM. La licenza perpetua di ON1 Photo RAW 2021 costa 106 euro. Dalla primavera di quest’anno è proposta anche una versione in abbonamento a partire da 8,50 euro al mese che include l’applicazione desktop, l’applicazione mobile e funzionalità per l’archiviazione online.