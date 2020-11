Disponibile aggiornamento a iOS 14.2 e iPadOS 14.2

Apple ha rilasciato l’aggiornameno a iOS 14.2 e iPadOS 14.2. Nelle note d rilascio, Apple spiega che iOS 14.2 “include risoluzioni di problemi”.

In dettaglio, Apple riferisce che iOS 14.2 include i seguenti miglioramenti per iPhone:

Oltre 100 nuove emoji, tra cui animali, cibo, volti, oggetti casalinghi, strumenti musicali, emoji inclusive di tutti i generi e altro ancora.

Otto nuovi sfondi con le versioni per la modalità chiara e per la modalità scura.

La funzionalità “Lente d’ingrandimento” può rilevare le persone nelle vicinanze e indicarne la distanza tramite il sensore LiDAR su iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Supporto per le custodie in pelle con MagSafe per iPhone 12.

Ottimizzazione della ricarica degli auricolari AirPods, che rallenta il deterioramento della batteria riducendo il tempo in cui gli auricolari rimangono completamente carichi.

Notifiche per il livello di volume dell’audio delle cuffie per avvisarti di potenziali conseguenze sull’udito.

Nuovi controlli di AirPlay per riprodurre in streaming i contenuti in tutta l’abitazione.

Supporto per la funzionalità Interfono con HomePod e HomePod mini utilizzando iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay.

Possibilità di connettere HomePod ad Apple TV 4K per ascoltare l’audio in modalità stereo, surround e Dolby Atmos.

Possibilità di scegliere di fornire statistiche anonime sulle notifiche di esposizione alle autorità sanitarie competenti interessate.

Questa versione risolve anche i seguenti problemi:

Le app potevano essere in ordine errato sul Dock nella schermata Home.

Il mirino della fotocamera poteva apparire nero all’avvio.

La tastiera su “Blocco schermo” poteva non rilevare alcuni tocchi durante il tentativo di inserimento del codice.

I promemoria potevano reimpostarsi su orari nel passato.

Il widget Foto poteva non mostrare contenuti.

Il widget Meteo poteva mostrare la temperatura massima in Celsius quando era impostato su Fahrenheit.

La descrizione nel grafico delle precipitazioni della prossima ora in Meteo poteva indicare un orario di interruzione delle precipitazioni errato.

La registrazione dei memo vocali veniva interrotta dalle chiamate in arrivo.

Lo schermo poteva apparire nero durante la riproduzione dei video di Netflix.

L’app Watch poteva chiudersi in modo inatteso dopo l’apertura.

Gli itinerari GPS degli allenamenti e i dati sanitari potevano non venire sincronizzati tra Apple Watch e iPhone per alcuni utenti.

L’audio veniva etichettato erroneamente come “Non in riproduzione” nel dashboard di CarPlay.

La ricarica wireless dei dispositivi poteva venire impedita.

Le notifiche di esposizione venivano disabilitate dopo il ripristino di iPhone da un backup di iCloud o dopo il trasferimento dei dati su un nuovo iPhone tramite la funzionalità di migrazione.

Per quanto riguarda iPad vale quanto già specificato per iPhone e, in più:

La funzionalità “Lente d’ingrandimento” può rilevare le persone nelle vicinanze e indicarne la distanza tramite il sensore LiDAR su iPad Pro 12,9″ (quarta generazione) e iPad Pro 11″ (seconda generazione).

– La funzionalità di rilevamento delle scene in Fotocamera utilizza il riconoscimento intelligente delle immagini per identificare gli oggetti all’interno di una scena e migliorare automaticamente la foto su iPad Air (quarta generazione).

L’opzione “FPS automatico” in Fotocamera riduce automaticamente la frequenza dei fotogrammi durante la registrazione dei video per migliorare l’acquisizione in condizioni di luce scarsa e per ottimizzare le dimensioni dei file su iPad Air (quarta generazione).

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 14.2



Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.