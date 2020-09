Disponibile Roxio Toast 19 per Mac

Corel ha annunciato Toast 19 Titanium e Toast 19 Pro, versioni aggiornate del noto e storico software di masterizzazione CD, DVD e Blu-ray per Mac.

I due software in questione includono tutto il necessario per masterizzare CD e DVD ma anche strumenti per il rip, la cattura, la conversione di file multimediali, alcuni strumenti per la creazione di foto, video, audio.

Tra le novità della nuova versione, l’interfaccia rinnovata che consente di selezionare una serie strumenti personalizzando l’ambiente di lavoro con i tool più usati. È possibile avere fino a otto strumenti nel nuovo pannello “Home” e accedere a questi al volo quando in qualunque momento. Anche la ricerca dei file è migliorata (il browser per i contenuti multimediali consente di trovare, visualizzare in anteprima e trascinare facilmente i file nei progetti) e non manca il supporto della Modalità scura.

Nuovo anche uno strumento di editing audio che consente di ridurre rumori in background, regolare la tonalità e la durata dei clip e modificare i suoni in vari modi, con uno strumento di time-stretching utile per adattare l’audio alla lunghezza del progetto al quale si sta lavorando.

La versione “Pro” di Toast 19 include Toast 19 Titanium e un insieme di altri software dal valore di oltre 200$: le versioni complete di WinZip 8 per Mac (gestione file compressi), Painter Essentials 7 (disegno e pittura digitale), AfterShot 3 (correzione e miglioramenti per le foto).

Toast 19 Titanium è venduto 59,99 euro; Toast 19 Pro è venduto 79,99 euro. Il software è pienamente compatibile con macOS Catalina. Toast 19 supporta macOS Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13, Sierra 10.12, El Capitan 10.11.

A questo indirizzo la nostra guida ai vari software di masterizzazione per Mac con le indicazioni per i vari supporti.