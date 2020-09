Kuo: iPad Pro sarà il primo dispositivo Apple con schermo mini LED

Da mesi se non addirittura da anni iPad Pro e MacBook Pro sono stati indicati come i candidati per ricevere i primi schermi mini LED nella gamma prodotti di Cupertino: con un nuova nota rilasciata a pochi giorni di distanza dal suo ultimo report, Ming Chi Kuo torna sull’argomento precisando che iPad Pro sarà il primo dispositivo Apple munito di display mini LED.

Per questa componente il fornitore principale di Cupertino rimane Epistar, ma sarà affiancato prima del previsto da Sanan Optoelectronics, grazie a una serie di sviluppi nella tecnologia di produzione che ha permesso di raggiungere volumi di produzione e resa superiori alle stime in tempi inferiori al previsto.

Sembra comunque che anche i brevetti esistenti su questa tecnologia non rappresentino una barriera per le società indicate e anche per altri costruttori cinesi e non, per cui l’analista prevede una forte concorrenza e competizione per ottenere gli ordinativi Apple, che si tradurranno in una consistente riduzione dei prezzi già nel 2021 (-50%) e poi ancora nel 2022 (-35%).

Mentre Sanan inizierà a fornire grandi quantità di schermi mini LED ad Apple entro la prima metà del 2021, il primo costruttore a iniziare le spedizioni sarà comunque Epistar già nel quarto trimestre di quest’anno ma ora con stime dimezzate fino a 300-400 mila schermi per problemi di produzione. Secondo Kuo, come riporta MacRumors, saranno proprio queste prime spedizioni ad essere impiegate per iPad Pro mini LED.

Già da diverso tempo Kuo indica che Apple impiegherà questa tecnologia negli schermi di ben 6 prodotti e dispositivi entro la fine del prossimo anno. Ora anche se Kuo indica espressamente iPad Pro come il primo in assoluto con schermi mini LED, non fornisce però una previsione sulla data di presentazione e lancio. Anche se inizialmente si riteneva possibile un lancio entro quest’anno, più probabilmente avverrà nei primi mesi del 2021: ricordiamo che Cupertino ha aggiornato gli iPad Pro a marzo.

