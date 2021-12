Disponibili i primi avvolgibili per tapparelle compatibili HomeKit e Thread

I primi avvolgibili motorizzati per tapparelle compatibili con la tecnologia Apple HomeKit e il protocollo Thread sono disponibili presso OmniaBlinds, sito dove è possibile personalizzarli in vari modi e con consegne anche per l’Italia. Questi prodotti, proposti in vari modelli, sono il risultato di una collaborazione tra l’olandese Coulisse e la tedesca Eve Systems, la prima azienda specializzata in rivestimenti per serramenti e bridge che sbloccano funzionalità per le tende con un’app dedicata, mentre la seconda società si è occupata dell’interfacciamento riguardante HomeKit e la compatibilità con Thread per la casa smart.

Per controllare le tapparelle serve un HomePod o un Apple TV 4K che funge da bridge. HomePod mini e Apple TV 4K di seconda generazione integrano il supporto per Thread, un protocollo di comunicazione per il mondo internet of Things (IoT) che nasce dal perfezionamento di tecnologie wireless mesh preesistenti e punta a una maggiore integrazione e facilità di interscambio dati tra router, accessori, sensori e attuatori per rendere più semplice l’allestimento di sistemi per la casa e l’ufficio intelligente.

I motori degli OmniaBlind funzionano a batteria e integrano una presa di ricarica in formato USB-C. L’autonomia indicata è compresa tra 8 e 12 mesi, anche se il costruttore purtroppo non specifica i dettagli sulla frequenza di utilizzo per raggiungere questi valori.

Automatizzate nel loro funzionamento, queste tapparelle pronte per HomeKit e Thread possono essere sfruttate ovviamente anche senza l’ausilio di uno smartphone. È possibile partire da questa pagina per ulteriori informazioni sul prodotto, oltre che per personalizzarlo prima dell’acquisto. A questo indirizzo un nostro articolo con i dettagli su come funziona la demotica Thread e gli accessori compatibili. Per tutte le notizie sulla smart home e la domotica semplice vi rimandiamo alla nostra sezione CasaVerdeSmart.

Anche se la nuova ondata di Covid sta mettendo in crisi la partecipazione in presenza al CES 2022 di Las Vegas, tutti i principali colossi della tecnologia hanno programmato numerosi annunci per l’imminente fiera che si svolge dal 5 all’8 gennaio, incluse novità dedicate alla casa smart. Tutte le notizie dedicate al CES 2022 sono disponibili da questa pagina di macitynet.