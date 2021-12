iPhone 14, Apple arruola un nuovo fornitore per la fotocamera

Per la prossima gamma iPhone 14 del 2022 è previsto da mesi l’arrivo di un nuovo sensore fotocamera da 48 megapixel: ora si aggiunge un altro tassello del puzzle con la notizia che Apple ha arruolato un nuovo fornitore che produrrà le componenti per la stabilizzazione ottica delle immagini.

Si tratta della società sudcoreana Jahwa Electronics. È interessante rilevare che sembra trattarsi del primo fornitore di parti destinate ai terminali Samsung arruolato dalla multinazionale di Cupertino, con l’unica eccezione di Samsung Electro-Mechanics. Come segnala Patently Apple, le mosse della società confermano l’avvenuta assegnazione di volumi ingenti di ordinativi da parte di Apple.

Infatti è noto che Apple richiede ai propri fornitori principali l’assegnazione di intere linee di produzione o di interi stabilimenti da destinare esclusivamente alla produzione di parti per Cupertino. Per velocizzare i lavori Jahwa Electronics ha deciso di subentrare in una fabbrica già esistente presso la città di Gumi, ma attualmente non in funzione, e di adattarla alle proprie esigenze per soddisfare gli ordinativi Apple. La costruzione di un nuovo stabilimento avrebbe richiesto più tempo e l’obiettivo è quello di iniziare la produzione il più presto possibile.

Anche la scelta della città non è ovviamente casuale: sempre a Gumi infatti si trova il principale stabilimento di produzione di moduli fotocamera di LG Innotek, principale fornitore di Apple. Jahwa Electronics costruirà le componenti per la stabilizzazione ottica delle immagini per la fotocamera degli iPhone 14 consegnandoli a LG Innotek che a sua volta produrrà i moduli completi.

Sempre per quanto riguarda gli iPhone 14 del 2022 Apple ha commissionato la produzione di display OLED suddividendo gli ordinativi tra Samsung e LG, quest’ultima per una quota inferiore di pezzi. L’assemblaggio finale dei terminali sarà effettuato da Foxconn, Pegatron e anche da Luxshare che ha visto incrementare gli ordinativi ricevuti da Apple.

Apple si sta preparando per iniziare la produzione di prova di iPhone SE 2022 atteso entro marzo 2022.