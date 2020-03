Otterbox e Lifeproof, le custodie protettive per iPhone, Samsung e Huawei in sconto su Amazon

Su Amazon sono scontate per un periodo di tempo limitato diverse custodie protettive di Otterbox e Lifeproof, due dei marchi di una delle aziende più quotate in questo ambito.

Sono infatti davvero tante, al giorno d’oggi, le cover disponibili per iPhone e smartphone Samsung e Huawei in tantissimi modello: ne esistono alcune davvero economiche, che costano addirittura pochi euro, anche se il consiglio è di spendere qualcosa in più, con la garanzia di avere tra le mani un prodotto di qualità e di altissima resistenza.

Quando si parla di Otterbox e Lifeproof si nominano prodotti che vanno a fare qualcosa che altri normalmente non fanno, ovvero proteggere i dispositivi da immersioni in acqua, urti e cadute. Per approfondire questo discorso vi consigliamo di dare uno sguardo alle nostre recensioni: nel corso degli anni abbiamo provato molti dei modelli classici, sia a marchio LifeProof che Otterbox.

Di seguito invece cercheremo di riassumervi le peculiarità di entrambi e vi segnaleremo i migliori modelli in promozione per poche ore su Amazon e disponibili in scorte limitate.

Otterbox

Quando si parla di Otterbox non c’è bisogno di spendere troppe parole. Si tratta di un brand ben noto, che spesso popola anche le vetrine dei negozi Apple, con cover esclusive e dedicate agli ultimi smartphone della Mela.

Per lo più si tratta di custodie protettive, adatte per maneggiare l’iPhone senza troppi patemi d’animo, proteggendolo da eventuali urti e cadute. Insomma, le cover perfette per i più sbadati, o semplicemente per chi decide di affidare il proprio terminale professionale pure ad un bambino.

Le cover Otterbox, non sono solo protettive, ma anche di design. Ad esempio, la custodia Symmetry propone uno stile sottile e minimale, unito ad una colorazione giallo spento molto particolare, che conferisce al dispositivo un’estetica delicata, ma in grado di farsi notare.

Per chi amasse invece linee essenziali, la stessa Otterbox propone la custodia Clearly, trasparente e meno protettiva, ma comunque di qualità.

Lifeproof

Lifeproof è ben nota per le sue cover impermeabili, che consentono di immergere gli smartphone in acqua, senza correre rischi.

Da notare, in questo caso, che le cover non sono interscambiabili tra un modello e l’altro (ad esempio tra iPhone XS e iPhone 11), ragion per la quale occorre scegliere il modello esatto per il proprio dispositivo.

La serie Fre, ad esempio, non solo protegge completamente l’iPhone da liquidi, ma gli conferisce un aspetto colorato. Per chi non volesse rischiare di immergerlo, c’è invece la versione Slam, che avvolge completamente il dispositivo, non impermeabile, ma che protegge l’iPhone da cadute su strade e superfici accidentate.

Gli sconti del momento

Come promesso, qui sotto segnaliamo alcune delle offerte più interessanti selezionate da Macitynet ricordandovi che esistono diverse varianti per colore e per modello di iPhone o Smartphone Huawei o Samsung.

LifeProof 77-57433 Custodia Serie Slam per Apple iPhone X, Rosso In offerta a € 10,99 – invece di € 42,99

– fino al 31-mar-20

LifeProof 77-60541 Custodia Serie Slam per Apple iPhone XR, Rosso Corallo In offerta a € 9,99 – invece di € 39,99

– fino al 31-mar-20

Otterbox 77-57106 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per iPhone X/Xs, Nero In offerta a € 14,99 – invece di € 29,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-57238 Serie Strada Custodia Protezione di Classe per Apple iPhone X, Espresso Brown In offerta a € 11,99 – invece di € 42,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-57239 Serie Strada Custodia Protezione di Classe per Apple iPhone X/XS, Beige In offerta a € 9,99 – invece di € 42,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-57456 Serie Clearly Protected Skin per Apple iPhone X, Trasparente In offerta a € 9,99 – invece di € 16,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-59923 Serie Strada Folio Custodia Protezione di Classe per iPhone X/XS, Espresso In offerta a € 13,99 – invece di € 49,99

– fino al 31-mar-20

Otterbox 77-60112 Serie Symmetry Clear Custodia Protezione Cristallina per Iphone Xs Max, Trasparente Multicolore In offerta a € 11,99 – invece di € 39,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-60132 Serie Strada Folio Custodia Protezione di Classe per iPhone XS Max ,Nero – In offerta a € 12,99 – invece di € 59,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 78-51942 Serie Clearly Protected Skin + Vetro per Apple iPhone Xs, Trasparente In offerta a € 11,99 – invece di € 34,99

– fino al 31-mar-20

Otterbox Amplify Proteggi Schermo iPhone 11, Trasparente In offerta a € 21,99 – invece di € 39,99

– fino al 31-mar-20

LifeProof 77-56792 Custodia Serie Fre con Protezione IP-68 e MIL STD 810G-516 per Apple iPhone 7/8, Blu In offerta a € 35,99 – invece di € 69,99

– fino al 31-mar-20

LifeProof 77-57190 Custodia Serie Next Protezione in Azione per Apple iPhone 7/8, Nero Trasparente In offerta a € 34,99 – invece di € 59,99

– fino al 31-mar-20

LifeProof 77-60534 Custodia Serie Fre con Protezione IP-68 e MIL STD 810G-516 per Apple iPhone Xs Max, Asphalt In offerta a € 39,99 – invece di € 89,99

– fino al 31-mar-20

LifeProof 78-51259 Serie Lifeactiv Premium Cavo USB con Porta Convertibile, Nero In offerta a € 13,99 – invece di € 34,99

– fino al 31-mar-20

LifeProof 78-51390 Cavo a Corda Ausiliario Serie Lifeactív, Nero In offerta a € 9,99 – invece di € 34,99

– fino al 31-mar-20

Lifeproof Custodia per iPhone 11 Pro Wallet Anti Caduta con Cover Posteriore, Grigio In offerta a € 14,99 – invece di € 49,99

– fino al 31-mar-20

Lifeproof Custodia Wallet per iPhone 11 Pro Max Anti Caduta con Cover Posteriore, Grigio In offerta a € 13,99 – invece di € 49,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-52176 Serie Defender Custodia per Apple iPhone 6/6s, Nero – In offerta a € 22,99 – invece di € 49,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-53985 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista con Supporto Opzionale e Slot per Carte di Credito per Etui Apple iPhone 7, Rosa In offerta a € 11,99 – invece di € 39,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-54011 Serie Clearly Protected Vetro per Apple iPhone 8 Plus/iPhone 7 Plus/iPhone 6S Plus/iPhone 6 Plus In offerta a € 14,99 – invece di € 29,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-54633 Custodia Serie Strada Protezione di Classe per Galaxy S8+, Nero Opaco In offerta a € 12,99 – invece di € 59,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-56781 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista con Supporto Opzionale e Slot per Carte di Credito per Etui per Apple iPhone 8/ iPhone 7, Rosa In offerta a € 15,99 – invece di € 29,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-59082 Serie Clearly Protected Vetro per Huawei P20, Trasparente In offerta a € 9,99 – invece di € 9,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-59578 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per iPhone X/XS, Rosa In offerta a € 9,99 – invece di € 34,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-59675 Serie Clearly Protected Vetro per Apple iPhone XS In offerta a € 12,99 – invece di € 24,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-59867 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per iPhone XR, Bordeaux In offerta a € 9,99 – invece di € 34,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-60074 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per Iphone Xs Max, Nero In offerta a € 9,99 – invece di € 39,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-60177 Serie Clearly Protected Vetro per Apple iPhone XS MAX In offerta a € 15,99 – invece di € 29,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-61384 Vetro Serie AlphaFlex Protezione Rinforzata Forte e Curva per Samsung Galaxy S10, Trasparente In offerta a € 13,99 – invece di € 39,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-61609 Serie Clearly Protected Vetro per Samsung Galaxy S10e, Trasparente In offerta a € 9,99 – invece di € 24,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-61660 Serie Defender Custodia per Apple iPhone 7 / iPhone 8, Nero In offerta a € 22,99 – invece di € 42,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-61979 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per Huawei P30, Nero In offerta a € 9,99 – invece di € 34,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 77-63537 Custodia Serie Symmetry Clear Protezione Cristallina per Samsung Galaxy A70, Trasparente In offerta a € 19,99 – invece di € 34,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 78-51704 Serie Clearly Protected Skin + Vetro per Samsung Galaxy S9 Trasparente In offerta a € 13,99 – invece di € 60,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 78-51748 Caricatore da Muro 3 Amp In offerta a € 11,99 – invece di € 29,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox 78-51749 Caricatore da Auto USB-A e USB-C In offerta a € 10,99 – invece di € 29,99

– fino al 31-mar-20

Otterbox Alpha Glass Pellicola Salvaschermo per iPhone 11 in Vetro Temperato, Trasparente In offerta a € 13,99 – invece di € 24,99

– fino al 31-mar-20

Otterbox Amplify Glare Guard Pellicola Salvaschermo per iPhone 11 Pro in Vetro Temprato Anti-Riflesso Resistente, Trasparente In offerta a € 18,99 – invece di € 59,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox Clear Case Bundle Set, Cover Antiurto Sottile con Proteggi Schermo in Vetro Temperato Alpha Glass, Retro Trasparente iPhone XR, Nero In offerta a € 17,99 – invece di € 34,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox Commuter Lite – Cover Anti-Caduta per Samsung Galaxy A10, Colore: Nero In offerta a € 14,99 – invece di € 29,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox Commuter Lite – Cover antiurto per Samsung Galaxy A20e, colore: Nero In offerta a € 15,99 – invece di € 29,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox Custodia Robusta Defender per Samsung Galaxy Note 10 – Nera In offerta a € 12,99 – invece di € 49,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox LifeProof 77-52563 Custodia Serie Fre con Protezione IP-68 e Mil Std 810G-516 per Apple iPhone 6/6s, Nero In offerta a € 32,99 – invece di € 79,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox LifeProof 77-61395 Custodia Serie Fre con Protezione IP-68 e Mil Std 810G-516 per Samsung Galaxy S10, Nero In offerta a € 35,99 – invece di € 49,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox LIFEPROOF Lanyard – Cavo USB-C A USB-C In offerta a € 10,99 – invece di € 34,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox Prefix Samsung Galaxy A8+ Clear In offerta a € 9,99 – invece di € 20,99

– fino al 31-mar-20

OtterBox Slim Bundle Set Cover Antiurto Sottile con Proteggi Schermo in Vetro Temperato Alpha Glass, Retro Trasparente per iPhone XR, Bordeaux In offerta a € 19,99 – invece di € 34,99

– fino al 31-mar-20

Otterbox Slim Bundle Set Cover Antiurto Sottile con Proteggi Schermo in Vetro Temperato Alpha Glass. Retro Trasparente iPhone 8 Plus/7 Plus, Blu Notte In offerta a € 17,99 – invece di € 29,99

– fino al 31-mar-20

Otterbox Slim Bundle Set Cover Antiurto Sottile con Proteggi Schermo in Vetro Temperato Alpha Glass. Retro Trasparente iPhone X/Xs, Azzuro In offerta a € 17,99 – invece di € 34,99

– fino al 31-mar-20

Otterbox Slim Bundle Set Cover Antiurto Sottile con Proteggi Schermo in Vetro Temperato Alpha Glass. Retro Trasparente iPhone X/Xs, Blu Notte In offerta a € 19,99 – invece di € 34,99

– fino al 31-mar-20

OTTERBOX SYMMETRY FOLIO – CUSTODIA PER IPAD & IPAD 2018 In offerta a € 23,99 – invece di € 59,99

– fino al 31-mar-20

