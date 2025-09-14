Disponibilità iPhone 17 mancano i Max, la situazione su Amazon

Dopo il lancio che ha spinto verso l’alto i preordini, sembrano essersi stabilizzati sia su Amazon che su Apple Store i tempi di consegna dei nuovi modelli di iPhone. Dopo un salto in avanti nella giornata di ieri, quando nessun nuovo modello veniva dato in spedizione immediata, almeno da Apple Store (per Amazon situazione differente), oggi non ci sono variazioni sostanziali.

Se non stupisce per nulla il ritardo nella consegna di iPhone Pro Max che resta storicamente il più acquistato nei primi giorni dal lancio, il fatto che iPhone Air sia ancora largamente disponibile (nessun ritardo su Amazon, presente come in spedizione immediata anche da da altri rivenditori) sembra confermare le previsioni di chi pensava che non sarebbe stato un successo immediato.

Maggior disponibilità su Amazon

Chi non vuole aspettare trova come successo altri anni in Amazon un’alternativa più rapida. Al momento quasi tutti i modelli sono ordinabili con consegna già dal 19 settembre, o al massimo nel giro di pochi giorni lavorativi.

L’unica eccezione è ancora una volta l’iPhone 17 Pro Max, che anche su Amazon non è disponibile anche se è possibile che arriverà a breve. In compenso degli iPhone 17 Pro ci sono tutti i tagli di memoria con qualche buco nei colori.

Ricordiamo che Amazon è un rivenditore autorizzato Apple con tutte le garanzie di qualità e supporto che offre Apple. Amazon, anzi, offre qualche cosa di più di Apple specialmente in fatto di modalità di pagamento: tutti i modelli sono acquistabili in cinque rate senza interessi. In più li potete rispedire indietro entro quindici giorni se non siete soddisfatti

Qui sotto tutti gli iPhone in vendita su Amazon. Dall’anteprima potete vedere subito quali modelli e colori sono disponibili immediatamente.

Tutti gli iPhone 2025 disponibili per il preordine su Amazon

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

