iPhone 16 vs iPhone 17, tutte le differenze e a chi conviene aggiornare

Ogni nuovo iPhone porta con sé la solita domanda: quanto cambia davvero rispetto ai modelli precedenti? Nel passaggio da iPhone 16 a iPhone 17 le differenze non sono nascoste nei dettagli tecnici, ma si vedono e si sentono nell’uso quotidiano.
Lo schermo cresce e diventa più fluido, la fotocamera guadagna più dettaglio anche nelle inquadrature ampie, il chip è più efficiente e la memoria di base raddoppia. Insomma, non si tratta solo di un aggiornamento di routine: Apple ha colmato alcune mancanze storiche e ha reso il modello base più completo e longevo.
In questo articolo mettiamo in fila i cambiamenti più importanti e proviamo a capire per chi ha senso passare al nuovo iPhone 17 e chi invece può continuare tranquillamente con iPhone 16. Poi riflettiamo dal punto di vista di chi ha un iPhone 15 e un iPhone 14
Lo schermo
iPhone 17 adotta un pannello da 6,3 pollici con cornici più sottili, mentre iPhone 16 è a 6,1 pollici. La differenza è minima e non immediatamente percepibile, ma benvenuta.
Molto più importante è il fatto che su iPhone 17 arriva ProMotion a 120 Hz, che rende l’interfaccia più reattiva e piacevole lasciando alle spalle una frequenza di refresh obsoleta che forniva, tra le altre cose, la sensazione di un dispositivi più lento di quel che è in realtà.
La luminosità di picco è più alta (3000 Nit) rispetto ai 2000 Nit di iPhone 16, per una migliore leggibilità all’aperto.
Le fotocamere
Entrambi hanno doppia fotocamera posteriore, ma iPhone 17 porta anche l’ultrawide a 48 MP per foto che dovrebbero essere ampie più dettagliate; su iPhone 16 l’ultragrandangolare è 12 MP.
La fotocamera frontale di iPhone 17 è più definita e aiuta nei selfie e nelle videochiamate con una particolare tecnologia denominata Center Stage. Grazie ad essa l’inquadratura viene regolata automaticamente sulla base della disposizione delle persone. Stabilizzazione avanzata
Prestazioni e chip
iPhone 16 monta A18, iPhone 17 passa a A19: più prestazioni e soprattutto migliore efficienza. Le app pesanti tengono meglio l’esecuzione su tempi lunghi, c’è meno calore nei carichi prolungati e più margine per funzioni future e aggiornamenti.
Memoria e autonomia
La capacità di partenza di iPhone 17 è 256 GB, un vantaggio per chi registra video, scatta molte foto o utilizza numerose app. Questo aumento non comporta un rincaro sul prezzo d’ingresso.
Sul fronte autonomia, i dati oggettivi che derivano dalla tabelle energetiche europee fanno segnare 38 ore di riproduzione video per iPhone 16 a 41 ore per iPhone 17. Si tratta di un guadagno di alcune ore che, nell’uso quotidiano, può fare la differenza tra arrivare a fine giornata con batteria residua oppure dover ricorrere alla ricarica anticipata.
Da sottolineare anche l’aumento della velocità di ricarica: iPhone 17 supporta tempi più rapidi rispetto a iPhone 16 usando un caricabatterie da 40W, riducendo l’attesa quando si collega il telefono alla presa. Un aspetto meno appariscente delle novità su display o fotocamera, ma molto apprezzabile nella vita di tutti i giorni.
Design e materiali
Niente rivoluzioni nel mix di materiali struttura in alluminio e vetro frontale. Ma iPhone 17 Frontalmente adotta Ceramic Shield 2, tre volte più resistente ai graffi. IP68 contro acqua e polvere su entrambi. iPhone 17 affina dettagli di vetro e palette cromatica, mantenendo ingombri e peso in linea con 16.
|iPhone 16
|iPhone 17
|Colori
|Blu scuro, verde acqua, rosa, bianco, nero
|Nero, Bianco, Salvia, Azzurro, Lavanda
|Vetro
|Vetro frontale Ceramic Shield
|Vetro frontale Ceramic Shield 2
|Display
|6,1″ OLED, 60 Hz 2000 nit
|6,3″ OLED LTPO, 120 Hz, 3000 nit
|Schermo Always On
|No
|Sì
|Fotocamera anteriore
|12 megapixel
|18 megapixel Center Stage
|Fotocamera posteriore
|48 + 12 megapixel
|48 + 48 megapixel
|Video
|–
|Acquisizione contemporanea frontale e posteriore
|Chip
|A18
|A19
|Connettività
|5G, WiFi 7 e Bluetooth 6.3
|5G, WiFi 7 e Bluetooth 7
|Autonomia
|37 H (dato EPREL)
|41 H (dato EPREL)
|Resistenza all’impatto
|Grado C (dato EPREL)
|Grado B (dato EPREL)
|Ricarica veloce
|50% della carica in 30 minuti (alimentatore da 20W)
|50% della carica in 20 minuti (alimentatore da 40W)
|Memoria
|128, 256 e 512 GB
|256 e 512 GB
Differenze chiave
- Schermo: 6,3″ con ProMotion a 120 Hz su iPhone 17 vs 6,1″ a 60 Hz su iPhone 16.
- Fotocamera ultra-wide: 48 MP su iPhone 17 vs 12 MP su iPhone 16.
- Fotocamera frontale: 18 MB su iPhone 17 con funzione Center Stage, 12 MP su iPhone 16
- Chip: A19 su iPhone 17 vs A18 su iPhone 16
- Memoria base: 256 GB su iPhone 17 vs 128 GB.
- Autonomia: iPhone 17 tre ore in più secondo le tabelle energetiche
Il confronto in sintesi con iPhone 16, iPhone 15 e iPhone 4
Il confronto tra iPhone 16 e iPhone 17 mostra come Apple ha introdotto cambiamenti più importanti rispetto a quelli visti tra iPhone 15 e iPhone 16. L’arrivo di ProMotion sul modello base, la memoria di partenza da 256 GB, il chip A19 e la fotocamera ultra-wide da 48 MP rendono l’iPhone 17 un dispositivo più completo e longevo.
Chi proviene da iPhone 16 troverebbe proprio qui motivi validi per fare il salto, con vantaggi reali nella fluidità dello schermo e nella qualità fotografica. Se non è questo quel che urge, non ci saranno validi motivi di aggiornare.
Lo stesso ragionamento vale anche per chi arriva da iPhone 15. Le differenze tra 15 e 16 erano state trascurabili, concentrate sull’introduzione del tasto Azione (derivato dai modelli Pro) e del nuovo tasto Controllo camera, che offre scorciatoie immediate alle funzioni fotografiche.
Passando direttamente a iPhone 17, il miglioramento si fa più interessante, ma il quadro rimane simile: l’aggiornamento diventa sensato per chi vuole subito le novità su schermo, fotocamera e chip, mentre chi non ha esigenze particolari può tranquillamente attendere.
Per chi possiede un iPhone 14, il passaggio a iPhone 17 segna invece un salto molto importante. Lo schermo cresce e diventa a 120 Hz, molto più fluido e piacevole da usare ogni giorno; l’interfaccia guadagna la Dynamic Island, che rende più moderna la gestione di notifiche e attività in background.
La fotocamera compie un balzo in avanti con un sensore ultra-wide da 48 MP e uno zoom 2x che amplia le possibilità creative. A questo si aggiungono un’autonomia sensibilmente migliorata e l’arrivo della porta USB-C, che semplifica collegamenti e trasferimenti.
Per chi vuole prenotare l’acquisto di iPhone 17, in questo articolo vi parliamo della disponibilità attuale dei vari modelli.