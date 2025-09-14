iPhone 16 vs iPhone 17, tutte le differenze e a chi conviene aggiornare

Ogni nuovo iPhone porta con sé la solita domanda: quanto cambia davvero rispetto ai modelli precedenti? Nel passaggio da iPhone 16 a iPhone 17 le differenze non sono nascoste nei dettagli tecnici, ma si vedono e si sentono nell’uso quotidiano.

Lo schermo cresce e diventa più fluido, la fotocamera guadagna più dettaglio anche nelle inquadrature ampie, il chip è più efficiente e la memoria di base raddoppia. Insomma, non si tratta solo di un aggiornamento di routine: Apple ha colmato alcune mancanze storiche e ha reso il modello base più completo e longevo.

In questo articolo mettiamo in fila i cambiamenti più importanti e proviamo a capire per chi ha senso passare al nuovo iPhone 17 e chi invece può continuare tranquillamente con iPhone 16. Poi riflettiamo dal punto di vista di chi ha un iPhone 15 e un iPhone 14

Lo schermo

iPhone 17 adotta un pannello da 6,3 pollici con cornici più sottili, mentre iPhone 16 è a 6,1 pollici. La differenza è minima e non immediatamente percepibile, ma benvenuta.

Molto più importante è il fatto che su iPhone 17 arriva ProMotion a 120 Hz, che rende l’interfaccia più reattiva e piacevole lasciando alle spalle una frequenza di refresh obsoleta che forniva, tra le altre cose, la sensazione di un dispositivi più lento di quel che è in realtà.

La luminosità di picco è più alta (3000 Nit) rispetto ai 2000 Nit di iPhone 16, per una migliore leggibilità all’aperto.

Le fotocamere

Entrambi hanno doppia fotocamera posteriore, ma iPhone 17 porta anche l’ultrawide a 48 MP per foto che dovrebbero essere ampie più dettagliate; su iPhone 16 l’ultragrandangolare è 12 MP.

La fotocamera frontale di iPhone 17 è più definita e aiuta nei selfie e nelle videochiamate con una particolare tecnologia denominata Center Stage. Grazie ad essa l’inquadratura viene regolata automaticamente sulla base della disposizione delle persone. Stabilizzazione avanzata

Prestazioni e chip

iPhone 16 monta A18, iPhone 17 passa a A19: più prestazioni e soprattutto migliore efficienza. Le app pesanti tengono meglio l’esecuzione su tempi lunghi, c’è meno calore nei carichi prolungati e più margine per funzioni future e aggiornamenti.

Memoria e autonomia

La capacità di partenza di iPhone 17 è 256 GB, un vantaggio per chi registra video, scatta molte foto o utilizza numerose app. Questo aumento non comporta un rincaro sul prezzo d’ingresso.

Sul fronte autonomia, i dati oggettivi che derivano dalla tabelle energetiche europee fanno segnare 38 ore di riproduzione video per iPhone 16 a 41 ore per iPhone 17. Si tratta di un guadagno di alcune ore che, nell’uso quotidiano, può fare la differenza tra arrivare a fine giornata con batteria residua oppure dover ricorrere alla ricarica anticipata.

Da sottolineare anche l’aumento della velocità di ricarica: iPhone 17 supporta tempi più rapidi rispetto a iPhone 16 usando un caricabatterie da 40W, riducendo l’attesa quando si collega il telefono alla presa. Un aspetto meno appariscente delle novità su display o fotocamera, ma molto apprezzabile nella vita di tutti i giorni.

Design e materiali

Niente rivoluzioni nel mix di materiali struttura in alluminio e vetro frontale. Ma iPhone 17 Frontalmente adotta Ceramic Shield 2, tre volte più resistente ai graffi. IP68 contro acqua e polvere su entrambi. iPhone 17 affina dettagli di vetro e palette cromatica, mantenendo ingombri e peso in linea con 16.

iPhone 16 iPhone 17 Colori Blu scuro, verde acqua, rosa, bianco, nero Nero, Bianco, Salvia, Azzurro, Lavanda Vetro Vetro frontale Ceramic Shield Vetro frontale Ceramic Shield 2 Display 6,1″ OLED, 60 Hz 2000 nit 6,3″ OLED LTPO, 120 Hz, 3000 nit Schermo Always On No Sì Fotocamera anteriore 12 megapixel 18 megapixel Center Stage Fotocamera posteriore 48 + 12 megapixel 48 + 48 megapixel Video – Acquisizione contemporanea frontale e posteriore Chip A18 A19 Connettività 5G, WiFi 7 e Bluetooth 6.3 5G, WiFi 7 e Bluetooth 7 Autonomia 37 H (dato EPREL) 41 H (dato EPREL) Resistenza all’impatto Grado C (dato EPREL) Grado B (dato EPREL) Ricarica veloce 50% della carica in 30 minuti (alimentatore da 20W) 50% della carica in 20 minuti (alimentatore da 40W) Memoria 128, 256 e 512 GB 256 e 512 GB

Differenze chiave

Schermo : 6,3″ con ProMotion a 120 Hz su iPhone 17 vs 6,1″ a 60 Hz su iPhone 16.

: 6,3″ con ProMotion a 120 Hz su iPhone 17 vs 6,1″ a 60 Hz su iPhone 16. Fotocamera ultra-wide : 48 MP su iPhone 17 vs 12 MP su iPhone 16.

: 48 MP su iPhone 17 vs 12 MP su iPhone 16. Fotocamera frontale: 18 MB su iPhone 17 con funzione Center Stage, 12 MP su iPhone 16

18 MB su iPhone 17 con funzione Center Stage, 12 MP su iPhone 16 Chip : A19 su iPhone 17 vs A18 su iPhone 16

: A19 su iPhone 17 vs A18 su iPhone 16 Memoria base : 256 GB su iPhone 17 vs 128 GB.

: 256 GB su iPhone 17 vs 128 GB. Autonomia: iPhone 17 tre ore in più secondo le tabelle energetiche

Il confronto in sintesi con iPhone 16, iPhone 15 e iPhone 4

Il confronto tra iPhone 16 e iPhone 17 mostra come Apple ha introdotto cambiamenti più importanti rispetto a quelli visti tra iPhone 15 e iPhone 16. L’arrivo di ProMotion sul modello base, la memoria di partenza da 256 GB, il chip A19 e la fotocamera ultra-wide da 48 MP rendono l’iPhone 17 un dispositivo più completo e longevo.

Chi proviene da iPhone 16 troverebbe proprio qui motivi validi per fare il salto, con vantaggi reali nella fluidità dello schermo e nella qualità fotografica. Se non è questo quel che urge, non ci saranno validi motivi di aggiornare.

Lo stesso ragionamento vale anche per chi arriva da iPhone 15. Le differenze tra 15 e 16 erano state trascurabili, concentrate sull’introduzione del tasto Azione (derivato dai modelli Pro) e del nuovo tasto Controllo camera, che offre scorciatoie immediate alle funzioni fotografiche.

Passando direttamente a iPhone 17, il miglioramento si fa più interessante, ma il quadro rimane simile: l’aggiornamento diventa sensato per chi vuole subito le novità su schermo, fotocamera e chip, mentre chi non ha esigenze particolari può tranquillamente attendere.

Per chi possiede un iPhone 14, il passaggio a iPhone 17 segna invece un salto molto importante. Lo schermo cresce e diventa a 120 Hz, molto più fluido e piacevole da usare ogni giorno; l’interfaccia guadagna la Dynamic Island, che rende più moderna la gestione di notifiche e attività in background.

La fotocamera compie un balzo in avanti con un sensore ultra-wide da 48 MP e uno zoom 2x che amplia le possibilità creative. A questo si aggiungono un’autonomia sensibilmente migliorata e l’arrivo della porta USB-C, che semplifica collegamenti e trasferimenti.

Per chi vuole prenotare l’acquisto di iPhone 17, in questo articolo vi parliamo della disponibilità attuale dei vari modelli.