DJI Avata ufficiali, il volo in prima persona per tutti

DJI presenta DJI Avata, il drone con visuale in prima persona che si unisce al visore DJI Goggles 2 e al DJI Motion Controller per offrire una esperienza di volo accessibile a tutti e totalmente immersiva.

DJI Avata ha un peso di appena 410 grammi pur integrando dei paraeliche per una maggiore sicurezza. E’ equipaggiato con una fotocamera stabilizzata, dotata di un sensore CMOS da 1/1.7 pollici con 48 milioni di pixel effettivi, offre funzionalità di imaging di punta come la registrazione video in 4K/60fps e 2.7K/50/60/100/120fps.

DJI Avata è progettato per essere associato al visore DJI Goggles 2, la più recente tecnologia di controllo di volo DJI, e al DJI Motion Controller, che guida il drone in base ai movimenti della mano. Gli utenti possono anche controllarlo con il DJI FPV Remote Controller 2 già esistente e il visore DJI FPV Goggles V2. Se DJI Avata viene spinto oltre i suoi limiti e atterra sottosopra, una nuova modalità Tartaruga gli consente di ruotare, tornando in posizione e decollando di nuovo.

DJI Goggles 2: Trasmissione ad alta risoluzione e bassa latenza

considerando che si tratta di un drone che si guida in prima persona, importante è la scelta del visore da affiancare al drone. DJI Goggles 2 è un visore di nuova generazione piccolo, leggero e confortevole, dotato di uno schermo OLED chiaro con diottrie regolabili. Se usato in combinazione con DJI Motion Controller, permette di controllare liberamente l’aeromobile e la fotocamera con stabilizzatore, per soddisfare le esigenze di ripresa in scenari differenti.

DJI Avata e DJI Goggles 2 si connettono utilizzando la trasmissione DJI O3+, che garantisce un controllo preciso, latenza ultra bassa e video dettagliati a 1080p/100fps con decodifica in H.265. Offre un ritardo di trasmissione più basso di soli 30 ms, una distanza di trasmissione massima di 2 km, doppia frequenza con selezione automatica, un bit-rate elevato di 50 Mb/s e metodi anti-interferenza all’avanguardia per garantire un feed sempre affidabile. DJI Goggles 2 offre anche una funzione di streaming wireless per visualizzare il feed in diretta dal tuo smartphone o computer sullo schermo del visore, offrendoti un’esperienza visiva più che coinvolgente.

DJI Avata è dotato di un sistema di imaging con CMOS da 1/1.7 pollici a 48 MP con apertura f/2.8 e un obiettivo ultra grandangolare con un angolo di visualizzazione fino a 155°. Il campo visivo ampio consente scatti e video aerei immersivi fino a 4K/60fps, nonché filmati in slow motion a 2.7K/100fps. Dotato della modalità colore D-Cinelike, DJI Avata offre un’ampia tavolozza di colori che consente regolazioni cromatiche dettagliate ai tuoi lavori.

Anche durante le manovre aeree ad alta pressione, il drone mantiene i tuoi video nitidi e stabili grazie a due tecnologie di stabilizzazione diverse: DJI RockSteady, che elimina le vibrazioni complessive dell’immagine, e DJI HorizonSteady, che mantiene l’immagine orientata al livello reale. Tutti questi dati vengono salvati in 20 GB di spazio di archiviazione interno, che consente maggiore libertà e spontaneità quando si presenta l’opportunità di realizzare uno scatto creativo, anche senza una scheda microSD installata.

DJI Avata include il sistema di geofencing GEO 2.0 di DJI per avvisare i piloti delle restrizioni dello spazio aereo circostante, dei potenziali pericoli e per impedire automaticamente ai droni di volare vicino a determinati luoghi ad alto rischio, come gli aeroporti. DJI Avata è dotato sia di un sistema di rilevamento a infrarossi che di un sistema di visione verso il basso a due telecamere. Questi aiutano il velivolo a mantenere la posizione. Per rimanere orientati durante il volo indossando il visore, DJI Avata e DJI Goggles 2 mostrano anche il punto da cui è decollato il drone. Questa prospettiva di realtà aumentata (AR) offre un ulteriore senso di orientamento per aiutare il pilota a localizzare l’ambiente circostante in pochi secondi.

Prezzo e disponibilità

DJI Avata è disponibile in preordine a partire da oggi in diverse configurazioni:

versione stand-alone di DJI Avata: a 579 €.

Senza radiocomando, motion controller o visore, è l’ideale per coloro che possiedono già un sistema DJI FPV con Goggles V2 e Controller. DJI Avata Pro-View Combo, a 1.439 €. Include DJI Avata, DJI Goggles 2 e DJI Motion Controller.

DJI Avata Fly Smart Combo, a 1.159 €. Include DJI Avata, DJI FPV Goggles V2 e DJI Motion Controller.

DJI Avata Fly More Kit è disponibile a 249 € e include due Batterie di volo intelligenti per DJI Avata e una Stazione di ricarica per batterie di DJI Avata.