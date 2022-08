Neato D800, nuovo aspirapolvere robot per piccoli appartamenti

Alla flotta di robot aspirapolvere per l’uso domestico di Neato se ne è appena aggiunto uno nuovo: si chiama Neato D800 ed ha la tipica “forma a D” della famiglia a cui si va ad aggiungere, progettata per consentire una migliore pulizia agli angoli.

Uno dei suoi maggiori punti di forza è l’impiego della tecnologia proprietaria Neato LaserSmart, che consente a questo aspirapolvere di pulire in maniera rapida e accurata anche al buio e sotto i mobili.

Usa poi il LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), una tecnologia che ha applicazioni in geologia, sismologia, archeologia, telerilevamento e fisica dell’atmosfera, usata anche per ricerche sperimentali dalla NASA e, lato consumatori, da Apple per la scansione dell’ambiente reale in combinazione con le fotocamere di iPhone e iPad. Nel caso di Neato D800 viene impiegata per la realizzazione di una mappatura della casa di alta precisione e nel pieno rispetto della privacy, visto che non servono telecamere per portare a termine la scansione.

L’azienda lo propone in special modo per la pulizia delle case piccole o di chi viaggia molto e ha quindi poco tempo per star dietro a tutto:

La vita in città è molto movimentata e sfuggire allo stress quotidiano è difficile: il traffico per andare al lavoro, il rumore proveniente dall’appartamento accanto, gli straordinari al lavoro. A ciò si aggiunge la sensazione di dover fare un milione di cose contemporaneamente. Il nuovo Neato D800, nella colorazione ‘marrone espresso’, aiuterà a lasciare alle spalle la frenesia delle grandi città e dedicare più tempo alle proprie passioni.

Il robot può essere controllato a distanza con l’app MyNeato (disponibile per iPhone e smartphone Android) o utilizzando i comandi vocali tramite Assistente Google e Amazon Alexa. Le routine o le zone no-go possono essere impostate in qualsiasi momento, in modo che la pulizia all’interno delle propria casa sia già completata prima del proprio ritorno.

Per finire, Neato D800 ha un’autonomia di circa 90 minuti e copre 60 metri quadrati. Se c’è un’area più grande da pulire, il robot si ricarica automaticamente con Quickboost e si occupa velocemente dell’area rimanente.

Neato D800 è disponibile online (anche su Amazon) e nei negozi al prezzo di 399 euro.