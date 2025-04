CalDigit TS5 e TS5 Plus, due nuovi Dock Thunderbolt 5 per Mac e PC

Pubblicità

CalDigit ha presentato due astucci Thunderbolt 5 RAID, denominati “Thunderbolt Station 5” (TS5) e “Thunderbolt Station 5 Plus” (TS5 Plus).

Questi due accessori consentono di espandere le funzionalità di Mac e PC con una completa selezione di porte.

TS5 include 15 porte essenziali: 4 porte Thunderbolt 5 a 80Gb/s con supporto larghezza di banda 120Gb/s per la connessione di display esigenti in termini di larghezza di banda. La maggior parte delle porte sull’unità TS5 offre performance a 10Gb/s con esclusione della porta USB 2.0, mentre la porta 2.5GbE offre 2,5 volte più velocità rispetto alle connessioni Gigabit. È supportata anche la ricarica 140W, utile con laptop 16″ come i MacBook Pro con chip M4

TS5 Plus offre 20 porte; il produttore riferisce che è la prima docking station con controller e dual 10Gb/s USB; i tradizionali dock condividono un singolo controller 10Gb/s USB per tutte le porte USB; TS5 Plus integra due controller, permettendo di incrementare la larghezza di banda USB; è anche il primo dock Thunderbolt 5 con 10 Gigabit Ethernet per collegamenti a reti 10GbE. È supportato il power delivery fino a 140W ma tutte le porte Thunderbolt 5 in downstream e una delle porte USB-C sulla parte frontale offrono fino a 36W per ricaricare accessori ad alto consumo energetico.

Tre porte 80Gb/s Thunderbolt 5 permettono al TS5 Plus di offrire un throughput elevatissimo e di gestire senza problemi flussi di lavoro 4K e 8K. Su alcuni PC con Windows è possibile collegare fino a tre display esterni; su macOS è possibile collegare fino a 2 display 4K 240Hz o due display 8K 60Hz che supportano queste risoluzioni.

TS5 Plus sarà disponibile negli USA da fine aprile 2025; in Europa da fine maggio 2025. Il prezzo previsto per l’Europa è di 469,99€ + IVA.

TS5 sarà disponibile negli USA da fine maggio 2025 e in Europa da fine giugno 2025; il prezzo previsto per l’Europa è di 349,99€ + IVA.