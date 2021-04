Doodroo festeggia arrivo e compatibilità di iPad Pro M1 con la spedizione gratuita

Torna l’offerta di spedizione a zero spese su corriere espresso per la pellicola Doodroo in grado di ricreare sulla superficie del tablet Apple la sensazione della carta in abbinamento ad Apple Pencil: si festeggia l’arrivo dei nuovi iPad Pro.

I nuovi modelli di iPad Pro Apple con processore M1, nelle versioni da 11 e 12,9” sono perfettamente compatibili con la gamma attuale di Doodroo che copre qualsiasi modello in commercio per offrire a chi disegna, progetta e crea uno strumento di una naturalezza ineguagliabilie.



La pellicola Doodroo, recensita anche su Macitynet su questa pagina, ed apprezzata da migliaia di professionisti in Italia e nel mondo sarà presto disponibile anche sui modelli Surface di Microsoft ma è su iPad che da il suo meglio grazie all’interazione con Apple Pencil di prima e di seconda generazione.

L’uso di Apple Pencil sul tablet offre normalmente un’esperienza ben diversa dalla carta, essendo l’attrito della matita digitale sullo schermo quasi inesistente.

Questo perché la superficie dei tablet è liscia, e i disegnatori e progettisti non riescono ad avere la medesima sensazione del supporto naturale: da qui la remora di molti all’uso del digitale per disegnare o prendere appunti.

La speciale pellicola, creata da doodroo, riesce ad offrire (in base a test di laboratorio) alla Apple Pencil su iPad una resistenza pari al 94% di quella che viene data dalla matita sulla carta, ricreando praticamente il modo naturale per disegnare o scrivere.

Doodroo viene fornita in una confezione doppia e con tutti gli accessori per un facile montaggio sul vostro specifico modello di tablet Apple. Un video vi aiuterà nell’installazione: seguite attentamente tutti i passaggi e prestate la massima attenzione alla rimozione della polvere e, ovviamente cercate di lavorare in un ambiente senza ventilatori, flussi d’aria esterna o interna che potrebbero vanificare la vostra pulizia preparatoria.