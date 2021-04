Clips di Apple crea video con Realtà Aumentata e scanner LiDAR

Apple la rilasciato Clips 3.1, nuova versione dell’app gratuita per creare video brevi su iPhone e iPad, che permette di divertirsi e liberare la creatività con i personaggi Memoji e Animoji. L’app permette di realizzare rapidamente video ad effetto da condividere sui social con amici e familiari. Con pochi tocchi è possibile creare e inviare messaggi video o per raccontare storie con filtri artistici, testi animati, musica, emoji e adesivi con i personaggi di Star Wars, Disney•Pixar e altro ancora.

Nelle note di rilascio della nuova versione Apple spiega che ora è possibile aggiungere una nuova dimensione ai video con gli spazi AR, una funzionalità di Realtà Aumentata che utilizza lo scanner LiDAR per creare effetti realistici che si adattano ai contorni della stanza (è rchiesto iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max o iPad Pro 2020 o modelli successivi).

È possibile scegliere tra sette spazi AR, tra cui “fasci di luce arcobaleno, festose esplosioni di coriandoli, polvere di stelle magica, una pista da ballo illuminata e altro ancora”. Si può registrare una persona negli gli spazi AR e osservare gli effetti animati che si adattano al soggetto nella stanza.

Quando su utilizza Clips su iPad e si duplica lo schermo su un altro monitor, l’utente puà scegliere se mostrare solo il video o l’intera interfaccia.

Si possono selezionare più progetti contemporaneamente per eliminarli o duplicarli rapidamente, modificare il testo nei poster e nelle etichette in orientamento orizzontale su iPhone, ricevere notifiche quando sono disponibili nuovi adesivi, poster ed effetti in Clips.

Come sempre gli utenti possono condividere facilmente video messaggi, slideshow, progetti scolastici e mini film. Adesivi animati ed emoji possono seguire i movimenti del volto dell’utente, dando modo di creare divertenti videoselfie con la fotocamera frontale di iPhone e iPad.

Clips 3.0 è disponibile da questa pagina di App Store come aggiornamento gratuito per iPhone, iPad e iPod touch con iOS 14 o iPadOS 14 o seguenti. La recensione di iPhone 12 Pro di macitynet è disponibile qui.