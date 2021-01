MacBook Air M1 da 512G al minimo storico: 1399 € e spedito subito

Il MacBook Air con processore M1 è sceso questa mattina su Amazon al prezzo più basso di sempre 1399 € nella versione da 512 GB.

La comparsa di queste macchine in sconto è una bellissima sorpresa. Si tratta infatti dei prodotti più venduti delle ultime settimane e anche tra i meno facili da trovare. Stiamo parlando dei Mac con il nuovo Apple Silicon un computer che rappresenta il vero futuro della Mela.

Ecco qui di seguito alcune delle caratteristiche essenziali dei nuovi MacBook Pro.

Chip M1 progettato da Apple

Autonomia fino a 18 ore

CPU 8‐core fino a 3,5 volte più rapida

GPU fino a 8‐core, per una grafica fino a 5 volte più veloce

Neural Engine 16‐core, per un apprendimento automatico evoluto

8GB di memoria unificata

Archiviazione SSD ultraveloceo

Lo sconto permette di comprare al prezzo più basso di sempre una macchina eccellente, un ottimo prodotto per lavoro a casa, produttività personale, videocomunicazione e così via.

Lo sconto è sulla versione da 512 Gb in argento. Occasione da non farsi sfuggire perchè il suo prezzo sarebbe 11429 euro; qui lo pagate 1399 euro. In più la spedizione è immediata mente su Apple Store arriva, nel migliore dei casi, il 5 febbraio, nel peggiore il 12.

Click qui per comprare