Doogee T10 in offerta lancio, solo 119 euro

Il primo tablet T10 di Doogee punta tutto sull’intrattenimento. E’ in offerta per la sua anteprima mondiale, e lo portate a casa ad appena 119 dollari cliccando direttamente a questo indirizzo.

DOOGEE è noto soprattutto per i suoi smartphone rugged, uno dei leader del settore. Oggi stupisce l’utenza con il tablet T10, che si presenta al pubblico con un look ultrasottile ed elegante da 7,5 mm. Davvero interessante anche dal punto di vista costruttivo, fatto in gran parte in lega di alluminio di grado aeronautico che gli conferisce un corpo leggero. Ciò nonostante non rinuncia ad un display Fullview FHD+ da 10,1 pollici. Il display è certificato da TÜV Rheinland, offre una modalità di protezione occhi. Doogee T10 supporta Google Widevine L1 per offrire streaming ad alta definizione 1080P Netflix, Hulu, ecc.

Doogee T10 propone al suo interno il processore Octa-core Unisoc T606 con RAM che può espandersi virtualmente fino a 8 GB. Lo spazio di archiviazione da 128 GB è espandibile fino a 1 TB tramite microSD mentre la batteria da ben da 8300 mAh supporta la ricarica rapida da 18 W.

Doogee T10 non è solo un tablet, ma supporta la modalità 2-in-1 e la modalità schermo diviso, potendo effettivamente diventare un vero e proprio PC per la produttività da ufficio.

Altre caratteristiche includono una fotocamera posteriore da 13 MP, un doppio altoparlante stereo, un’interfaccia USB-C, Wi-Fi dual-band 2.4G e 5G, mentre a livello software arriva con a bordo il sistema operativo Android 12.

Doogee T10 è stato ufficialmente rilasciato ufficialmente il 1° novembre su Doogee AliExpress Store e DoogeeMall e viene proposto per il lancio a meno di 120 dollari. Potete acquistarlo su Aliexpress e DoogeeMall cliccando sui rispettivi link.