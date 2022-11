iPhone SE 4, Apple indecisa su dimensioni e schermo

Dopotutto iPhone SE 4 o di quarta generazione potrebbe non avere uno schermo LCD da 6,1 pollici: secondo un analista infatti Apple non avrebbe ancora scelto il pannello da adottare, indecisa sia per le misure – che andranno poi a influire sulle dimensioni effettive del telefono – sia per quanto riguarda la tecnologia di visualizzazione.

iPhone SE odierno di terza generazione

Al momento iPhone SE è alla sua terza versione, lanciata a marzo: sono quindi passati soltanto sette mesi da quando la nostra redazione, dopo averlo provato, lo ha definito «Una Fiat 500 con il motore di una Tesla», ma già si parla di quel che potrebbe arrivare l’anno prossimo.

Perché iPhone SE, che piaccia o no, è un telefono che ancora oggi attira una percentuale di pubblico meno interessata alle tendenze di design del momento, ma che punta piuttosto alla sostanza, alle prestazioni più recenti, accontentandosi di un design meno recente, ma viaggiando veloci (e ovviamente risparmiando sul prezzo).

Le ipotesi

Secondo le ultime indiscrezioni pare che in Apple il dibattito sia ancora aperto almeno per quanto riguarda lo schermo. Ne parla l’analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants attraverso un supertweet con accesso limitato ai suoi follower, dicendo in sostanza che Apple non ha ancora finalizzato la scelta del display per iPhone SE 4. Si ritiene che in ballo ci siano almeno un OLED da 6,1 pollici che sarebbe costruito da due differenti fornitori, oppure due pannelli LCD, uno da 5,7 pollici e l’altro sempre da 6,1 pollici, costruiti anche in questo caso da due società diverse.

Se Apple sceglie OLED

Se Apple dovesse propendere per un OLED, allora iPhone SE 4 si allineerebbe agli altri iPhone dell’attuale generazione, che infatti usano la medesima tecnologia. Montare uno schermo più luminoso e performante vorrebbe però presumibilmente dire anche un aumento del costo del telefono, visto che il prezzo di tale componente sarebbe sicuramente più alto di un pannello LCD.

Comunque vada, sarà più grosso

Quale che sia il caso, Apple sembra comunque aver deciso di incrementarne le dimensioni: il modello attuale infatti monta un LCD da 4,7 pollici che secondo la nostra redazione nel 2022 ormai è «davvero fuori mercato ma sopratutto decisamente scomodo», mentre per il prossimo, salvo cambi di programma, dovrebbe attestarsi tra i 5,7 e i 6,1 pollici. Per capirci, iPhone 14 e iPhone 14 Pro montano un OLED da 6,1 pollici (15,49 cm) di diagonale, quindi potrà essere o così, oppure con una diagonale più corta di circa un centimetro (5,7 pollici corrisponde a 14,48 cm).

Interessante rilevare che, mentre alcune fonti prevedono l’arrivo di iPhone SE 4 nel 2023, secondo l’esperto di display Apple introdurrà iPhone SE 4 nel 2024. Per tutte le anticipazioni sui prossimi iPhone 15 del 2023 si parte da questa pagina.

