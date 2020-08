Dopo 7 anni finalmente le videochiamate arrivano su Telegram. Ma solo su Android.

Il 14 agosto 2020 Telegram compie 7 anni e annuncia l’arrivo delle videochiamate, funzionalità che gli utenti della app richiedono a gran voce da molti anni.

Fino ad oggi l’assenza delle videochiamate è stato uno dei maggiori punti deboli di Telegram rispetto al principale concorrente WhatsApp, lacuna che si è fatta sentire in particolare durante il periodo di lockdown dovuto al COVID-19, quando l’utilizzo delle videochiamate in generale ha raggiunto il suo picco di sempre e gli utenti Telegram hanno dovuto giocoforza rivolgersi alla concorrenza.

Proprio in occasione della quarantena Telegram annunciò di essere al lavoro sulle videochiamate, impegnandosi a realizzare la funzionalità in maniera tale da poter garantire sicurezza e privacy agli utenti che ne avrebbero fatto uso.

La promessa sembra essere stata mantenuta, in base a quanto dichiarato dall’azienda sul suo post ufficiale:

Tutte le videochiamate sono protette con la crittografia end-to-end. […] la tua chiamata è protetta al 100% grazie alla crittografia collaudata nel tempo usata sia nelle chat segrete che nelle chiamate vocali di Telegram.

Le videochiamate di Telegram supportano la funzione picture-in-picture, per consentire attività in multitasking; al momento possono essere utilizzate per aprire la comunicazione fra sole due persone, ma la società ha dichiarato di essere già al lavoro per lanciare le videochiamate di gruppo nei “prossimi mesi”.

Tutte queste funzionalità sono disponibili solo su Android: nella sua comunicazione ufficiale Telegram sostiene di aver inviato l’aggiornamento per la sua app su App Store ben prima di inviarlo sul Play Store ma per il momento Apple non ha ancora dato il via libera.

L’azienda ne ha approfittato per lanciare una stoccata ad Apple dopo la recente denuncia alla UE: “Se sei su iOS e vuoi provare le videochiamate di Telegram, dovrai aspettare che Apple te lo permetta o passare a una piattaforma che abbia più rispetto per i suoi utenti e sviluppatori, come Android”.

Infine, l’aggiornamento prevede anche nuove emoji animate, utilizzabili semplicemente inviando l’emoji in un singolo messaggio.