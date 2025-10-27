Dopo il pagamento in negozio arriva l’addebito inatteso: lo skimming dilaga ma c’è un sistema

Emergono sempre più casi di questa nuova truffa, come funziona e come fare a proteggersi per evitare brutte sorprese

Una delle truffe che più sta dilagando negli ultimi tempi è senza ombra di dubbio quella dello skimming e colpisce le persone che pagano attraverso il POS nei negozi. Dopo il pagamento, infatti, ricevono una brutta sorpresa, spese non effettuate con relativi addebiti di denaro.

Per fortuna, anche in questo caso, c’è un modo per riuscire a proteggersi da questo tentativo di truffa che, purtroppo, sta “mietendo sempre più vittime”. La prima cosa da fare è sicuramente conoscere in cosa consiste questa frode, così da sapere che bisogna prestare la massima attenzione quando si paga con la carta.

Cos’è la truffa dello skimming e come proteggersi

Lo skimming è quella truffa attraverso cui vengono rubati i dati di carte di credito, debito o bancomat quando vengono utilizzate per pagare attraverso il POS nei negozi fisici. I truffatori utilizzano un dispositivo illegale che si chiama skimmer, installati proprio sui POS, ma anche sugli sportelli bancomat, attraverso cui riescono a copiare i dati delle carte.

In questo modo potranno sfruttare quei dati per effettuare pagamenti e prelevare contanti. In pratica una persona paga un acquisto in un negozio e dopo qualche tempo scopre che mancano grosse somme di denaro dal proprio conto, senza sapere come siano state spese. Per fortuna ci si può difendere dallo skimming, bisognerà fare molta attenzione quando si paga con il POS e prediligere i pagamenti contactless, così da non dover digitare il pin.

Purtroppo gli skimmer sono molto piccoli ed è davvero impossibile rendersi conto che un POS sia stato manomesso, sono posizionati intorno allo slot dove si inserisce la carta, ma sono utilizzate anche microcamere che riprendono la digitalizzazione del pin. Dopo che i malviventi hanno ottenuto tutte le informazioni, clonano le carte e prelevano grosse somme di denaro o effettuano spese non autorizzate.

Per riuscire a difendersi, è importante che prima di inserire la carta si guardi bene lo sportello Bancomat o il POS, se c’è qualcosa di strano, è bene evitare di procedere al pagamento o al prelievo. Un’altra cosa che si può fare è quella di coprire il tastierino su cui si digita il pin. Inoltre è preferibile utilizzare carte che abbiano una tecnologia contactless, così da evitare di dover inserire la carta nella banda magnetica o comunque utilizzare il pin. Anche i pagamenti attraverso smartphone o smartwatch con la tecnologia NFC sono più sicuri per le stesse ragioni sopradescritte. Infine, è importante monitorare sempre il proprio estratto conto, così da accorgersi per tempo se ci sono transazione ambigue.