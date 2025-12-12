Nuclear per Mac vi fa ascoltare musica da YouTube senza passare dal browser

Ascoltare musica da YouTube senza interruzioni è possibile, quantomeno se utilizzate un Mac: vi basta scaricare e installare Nuclear, un’app che funziona fin dal primo avvio senza bisogno di registrarsi o sottoscrivere abbonamenti.

È infatti completamente gratuita e vi permette di accedere a tutti quei contenuti provenienti da fonti gratuite disponibili sul web come appunto YouTube, SoundCloud e Bandcamp, per poterne ascoltare la traccia audio senza limitazioni.

L’app permette di creare playlist dinamiche (esportabili in formato JSON) integrando anche brani presenti sul Mac, e usarla è abbastanza semplice. L’interfaccia infatti è essenziale, con copertine degli album in bella vista, i principali controlli di riproduzione musicale e l’elenco della musica in coda.

Integra anche funzioni come la scrobbling verso Last.fm per chi desidera monitorare gli ascolti ed è presente perfino una modalità radio che crea automaticamente una coda di brani simili a quelli riprodotti, con tanto di visualizzazione dei testi sincronizzati dove disponibile.

Nuclear si integra anche con il social network Mastodon (cos’è e come funziona), permettendo di importare preferiti e condividere ciò che si sta ascoltando con la propria community.

Infine dal punto di vista della privacy si può stare tranquilli perché non raccoglie dati, ovviamente non include banner pubblicitari né impone alcun tipo di monitoraggio o profilazione, una scelta che riflette l’impegno verso la libertà digitale, con un codice distribuito sotto licenza Affero GPL.

Dove scaricare

L’app Nuclear come dicevamo è gratuita e potete scaricarla direttamente sul sito ufficiale oppure attraverso la relativa pagina GitHub. Per funzionare serve macOS 11 .0 o una versione più recente del sistema operativo.

Un’alternativa

Se siete un po’ nerd e smanettoni, in alternativa potete usare un’app come yewtube che gira direttamente nel Terminale: nel caso la trovate su Github con tutte le istruzioni per uso e installazione.

