OPPO A5 4G e A5X, gli Android con prestazioni solide a prezzi accessibili

OPPO ha annunciato due nuovi smartphone che arricchiscono la sua Serie A: si tratta di OPPO A5 4G e OPPO A5X, pensati per un utilizzo quotidiano con autonomia elevata e certificazione IP65.

Entrambi i dispositivi sono equipaggiati con Android 15 e l’interfaccia ColorOS 15, integrano una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 45W e offrono una protezione certificata IP65 contro polvere e spruzzi.

OPPO A5 4G

Questo modello è progettato con un’attenzione particolare all’autonomia e alla resistenza. La ricarica rapida consente di raggiungere il 50% in poco più di mezz’ora, mentre il processore Snapdragon 6s Gen 1, abbinato a 6 GB di RAM espandibili virtualmente fino a 12GB, e a 128 GB di memoria di archiviazione (anch’essa espandibile, fino a 1 TB), garantisce prestazioni nel tempo.

Propone il sistema Trinity Engine, introdotto su ColorOS 15, che ottimizza in tempo reale l’interazione tra RAM, ROM e CPU per migliorare l’efficienza energetica e la longevità del dispositivo.

Il display è da 6,67 pollici, con frequenza di aggiornamento a 90Hz e luminosità fino a 1000 nits. Il design, con vetro temperato e finitura OPPO Glow, unisce robustezza ed estetica, supportato dalla certificazione militare e da un sensore di impronte laterale.

Quanto al comparto fotografico il terminale prevede una doppia fotocamera posteriore da 50 + 2 megapixel e una frontale da 5 megapixel.

OPPO A5X

OPPO A5X condivide molte delle caratteristiche tecniche del modello A5 4G, ma si distingue per un focus maggiore sulla fotografia e sull’esperienza multimediale. La fotocamera frontale da 32 megapixel con autofocus è affiancata da una suite di strumenti basati su intelligenza artificiale, come la rimozione dei riflessi, l’aumento della nitidezza e la possibilità di rifocalizzare l’immagine.

Anche in questo caso, la batteria da 6.000 mAh supporta la ricarica rapida da 45W, mentre il processore è lo stesso Snapdragon 6s Gen 1, con 4 GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 8 GB) e 128 GB di memoria interna per l’archiviazione.

Il display da 6,67 pollici offre una buona visibilità in ogni condizione ambientale, grazie anche alla modalità outdoor e alla possibilità di utilizzare il touch screen con le mani bagnate o indossando i guanti. Con uno spessore inferiore agli 8 mm e un peso di 193 grammi, l’A5X si presenta come un dispositivo maneggevole.

Entrambi i modelli sono disponibili su Amazon al prezzo consigliato per OPPO A5X di 159,99 euro, mentre OPPO A5 4G sarà in vendita nei prossimi giorni a 179,99 euro. Fino al 31 luglio è attiva un’offerta che consente di aggiungere il caricatore da 45W con un euro in più oppure un paio di auricolari wireless OPPO Enco Free2i con 9,99 euro aggiuntivi.

Sto caricando altre schede...