Samsung in scia ad Apple, medita di dare l’addio ai suoi Plus

Samsung copia ancora Apple. L’antica… tradizione (oggi un po’ meno d’attualità con il debutto degli smartphone pieghevoli che i coreani hanno e Cupertino no) verrà rinverdita dalla cancellazione dei modelli distinti dal segno “+”, quasi perfettamente corrispondenti nelle specifiche e nel target ai Plus di Apple, destinato anch’esso a finire nel cassetto dei ricordi.

La voce giunge dal sempre prolifico account Instant Digital, molto attivo su Weibo, che ci spiega che tra gennaio e febbraio, quando saranno introdotti i nuovi modelli, non avremo un Galaxy S26+. Al suo posto dovrebbe debuttare il successore del Galaxy S25 Edge che, come il predecessore, punterà tutto sullo spessore ridottissimo.

La nuova gamma dovrebbe quindi essere:

Galaxy S26

Galaxy S26 Edge

Galaxy S26 Ultra

Il ritratto dei modelli del prossimo anno è perfettamente corrispondente a quello che uscirà da Cupertino.

La nuova gamma iPhone 17 dovrebbe infatti presentarsi con quattro modelli ben distinti:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro (nella variante da 6,3 e Max da 6,9 pollici)

Un ritorno alla corsa allo smartphone più sottile?

Negli anni Duemiladieci, il mercato ha inseguito per molto tempo gli smartphone con schermi sempre più grandi ma questa spinta appare affievolita. Anche i pieghevoli, che sono una soluzione che unisce l’ambizione a grandi display con quella di telefoni non ingombranti, per ora non hanno avuto un enorme successo, un po’ per i costi e un po’ perché alla fine chi compra preferisce un design raffinato e selezione accurata delle funzionalità.

Apple e Samsung, storici rivali, sembrano avere intercettato questo orizzonte e muoversi in parallelo: entrambi pronti a razionalizzare le lineup, entrambi determinati a offrire un modello iconico, che si faccia notare per la sua forma ancor prima che per i suoi numeri.

Sul fronte tecnico, restano da sciogliere molte incognite: come sarà la durata della batteria di questi modelli ultrasottili? I Samsung S25 Edge non hanno riscosso, da questo punto di vista, recensioni fantastiche. La sfida di Apple è tutta da verificare.

Resta da vedere se, a lungo termine, gli smartphone con schermi vicini ai 7 pollici, come iPhone 16 Plus e Galaxy S25 Edge, con le loro autonomie leggendarie, non saranno rimpianti dal mercato e anche dai produttori.