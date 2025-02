iPhone 4 SE cambierà tutto, anche il nome

Pubblicità

Le anticipazioni puntavano tutte per la scorsa settimana, poi invece Tim Cook ha dichiarato che il nuovo della famiglia arriverà mercoledì 19 febbraio: ormai iPhone SE 4 è in dirittura d’arrivo ma probabilmente il nome ufficiale non sarà questo.

Mark Gurman di Bloomberg, nella sua ultima newsletter “Power On”, ha riportato l’annuncio sui social del CEO Tim Cook, che ha accennato alla presentazione di un nuovo prodotto prevista per il 19 febbraio, definendolo “l’ultimo membro della famiglia”. Questa scelta lessicale suggerisce che Apple intenda proporre il dispositivo come una novità assoluta, piuttosto che come un semplice seguito della serie SE.

Tale affermazione rafforza le recenti indiscrezioni secondo cui il dispositivo potrebbe essere lanciato con il nome iPhone 16E anziché iPhone SE 4. Pur non confermando esplicitamente questa ipotesi, Gurman osserva che un nuovo nome “ha perfettamente senso” alla luce del profondo aggiornamento che il nuovo iPhone economico sta per ricevere.

Ricordiamo, infatti, che il dispositivo prenderà parecchio le distanze dai precedenti modelli SE, per somigliare invece a un vero e proprio modello di fascia superiore, in questo caso con notevoli somiglianze attese con iPhone 14. Per questo, allora, il nuovo terminale potrebbe essere chiamato iPhone 16E, 16e, 16 SE o una variazione sul tema. Tutto, insomma, fuorché iPhone SE 4.

Il dispositivo dovrebbe adottare un display OLED da 6,1 pollici, Face ID, un pulsante azioni e importanti aggiornamenti interni, come il modem 5G di Apple, 8GB di RAM e il chip A18, già impiegato nella serie iPhone 16.

Se le informazioni dovessero rivelarsi corrette, il rebranding segnerebbe la fine della linea iPhone SE, che dal 2016 ha rappresentato l’offerta economica di Apple.

L’annuncio ufficiale del nuovo iPhone economico è atteso per mercoledì 19 febbraio, seguito da una probabile apertura alle prenotazioni subito dopo.

Alcuni CAD hanno già svelato in passato il design di questo terminale.