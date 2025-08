Dreame H15 Mix è la centrale di pulizia 7 in 1 per ogni tipo di sporco e superficie

Per le pulizie domestiche non servono diversi dispositivi e accessori: Dreame H15 Mix è un sistema 7 in 1 completo che include di serie tutto quello che serve per ogni tipo di sporco e qualsiasi superficie.

Il cuore del sistema è costituito dal motore principale e dalla batteria che permettono di pulire in modo pratico senza fili, di volta in volta collegandoli a uno dei sette accessori inclusi:

Aspirapolvere per superfici asciutte e bagnate – Aspira e lava contemporaneamente, per una pulizia rapida e senza sforzo. Spazzola CelesTect – Spazzola multifunzione con illuminazione LED e apertura frontale regolabile, per tappeti e detriti di grandi dimensioni Bocchetta portatile per tappeti – Con potenza di aspirazione di 19.000 Pa, acqua calda a 60°C e spray deodorante, rimuove le macchie ostinate e pulisce automaticamente il tubo Mini-spazzola motorizzata – Indicata per tappezzeria, peli di animali e polveri sottili Accessorio flessibile Deep Reach – Si estende per pulire angoli e spazi stretti Accessorio combinato flessibile Daily Reach – Raggiunge con facilità tutti i punti della routine di pulizia quotidiana Prolunga – per pulire delicatamente detriti sparsi su superfici rigide come tastiere e scrivanie

Aspirapolvere e lavapavimenti di precisione

Nella modalità aspirapolvere lavapavimenti Dreame H15 Mix offre una potenza di aspirazione record di ben 23.000 Pa per raffrontare senza problemi sporco sia asciutto che bagnato. Grazie al design sottile può inclinarsi fino a 180° per raggiungere anche gli spazi difficili sotto i mobili, bassi fino a 14 cm, senza perdere potenza di aspirazione

Dreame H15 Mix rileva quando l’utente spinge la spazzola in avanti per abbassare in automatico il braccio robotico con tecnologia GapFree AI DescendReach. In pratica il braccio robotico si abbassa in solamente 0,2 secondi, in questo modo riduce a zero lo spazio frontale per catturare detriti ed eliminare le macchie d’acqua durante il movimento all’indietro.

Il funzionamento sempre al 100% è assicurato dalla lama raschiante TangleCut 2.0 che offre una separazione rapida dello sporco per evitare grovigli con capelli e peli di animali. Le operazioni di pulizia risultano facili e con movimenti fluidi grazie alla ruota omnidirezionale che non graffia le superfici e riduce l’affaticamento dell’utente.

Pulizia intelligente

Un sensore rileva l’intensità dello sporco visualizzandola in diversi colori sullo schermo LED, in questo modo l’utente ha la situazione sotto controllo con una sola occhiata, ma è sempre il sistema ad occuparsi di tutto.

Infatti in base al livello di sporco rilevato dal sensore, Dreame H15 Mix regola in automatico la potenza di aspirazione, il flusso d’acqua e anche la concentrazione del detergente che aumenta da 1:200 a 1:30 per eliminare le macchie più difficili. L’altro vantaggio di questa soluzione è l’ottimizzazione dell’uso del detergente: una sola carica può durare fino a un mese, riducendo al minimo ricariche e manutenzione per l’utente.

Pulizia automatica con lavaggio a 100 gradi

Basta un tocco per avviare il ciclo di pulizia con sistema ThermoHub: all’interno della base la spazzola viene immersa in 240ml di acqua calda a 100 gradi per rimuovere macchie appiccicose e residui pigmentati. Il costruttore assicura un aumento del flusso d’acqua del 98% rispetto ai modelli precedenti per una pulizia approfondita sia della spazzola che della testina.

Tramite l’app Dreamhome l’utente può scegliere tra le modalità di pulizia standard, adattiva e profonda. Al termine del ciclo di auto-pulizia è possibile scegliere tra due modalità di asciugatura: veloce a 85 gradi in 30 minuti oppure super veloce a 90 gradi in solamente 5 minuti.

Altre funzioni e caratteristiche

Grazie al pulitore portatile senza filo per tappeti e moquette è anche possibile igienizzare oggetti con acqua calda fino a 60 gradi: asciuga il tessuto rapidamente lasciando solo il 5% di umidità residua. Il sistema di filtrazione a cinque stadi cattura il 99,95% delle polveri sottili e degli allergeni con dimensioni da 0,3 micrometri o superiori.

Autonomia

Il sistema Dreame H15 Mix è progettato per pulizie approfondite su ampi spazi, fino a 400 metri quadrati in una sola sessione. L’autonomia arriva fino a 65 minuti nella modalità lavapavimenti oppure fino a 75 minuti in aspirazione. La batteria è rimovibile, così è possibile raddoppiare questi valori semplicemente sostituendola al volo, acquistando una seconda batteria opzionale.

Prezzo e disponibilità

Dreame H15 Mix è disponibile sul sito del costruttore e anche da questa pagina di Amazon al prezzo di listino consigliato di 899 euro: per le prime due settimane di lancio è proposto in promozione con uno sconto di 200 euro.

Per ulteriori articoli sui robot e dispositivi Dreame si parte da questa pagina di macitynet