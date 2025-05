Dreame H15 Pro Heat è il lavapavimenti smart con vapore caldo, AI e pulizia fino agli angoli

Dreame ha introdotto sul mercato italiano l’H15 Pro Heat, una lavapavimenti wet&dry che integra funzionalità avanzate come il lavaggio con acqua calda, l’intelligenza artificiale e una potenza di aspirazione di 22.000Pa. Questo modello rappresenta un’evoluzione rispetto alla versione precedente, l’H15 Pro, offrendo miglioramenti in termini di efficacia e versatilità.

Lavaggio con acqua calda e manutenzione automatica

L’H15 Pro Heat utilizza acqua riscaldata fino a 85°C per il lavaggio dei pavimenti, raggiungendo circa 55°C sulla superficie, una temperatura efficace per rimuovere macchie difficili come l’olio da cucina. La spazzola viene sottoposta a un ciclo di autopulizia che prevede l’immersione in acqua a 100°C, contribuendo a mantenere il dispositivo igienizzato e pronto all’uso.

Il detersivo compatibile con acqua calda è pensato per migliorare la rimozione dello sporco senza danneggiare superfici delicate come il parquet.

Tecnologie per una pulizia più precisa

Il dispositivo è dotato di un braccio robotico AI DescendReach, che si abbassa automaticamente per raggiungere le aree vicino ai battiscopa, spesso trascurate da altri modelli. Inoltre, un sensore RGB rileva il livello di sporco e adatta la potenza di aspirazione di conseguenza, ottimizzando la pulizia sia su sporco solido che liquido.

Il sistema riconosce la combinazione e regola la potenza per rimuovere tutto in un solo passaggio quando si tratta di distinguere tra elementi solidi ed elementi liquidi.

Design pensato per la praticità

L’H15 Pro Heat può inclinarsi fino a 180°, facilitando la pulizia sotto mobili bassi. Le ruote posteriori motorizzate, gestite da algoritmi intelligenti, assistono nei movimenti avanti e indietro, riducendo lo sforzo dell’utente. Il dispositivo è controllabile anche tramite l’app Dreamehome, offrendo funzionalità aggiuntive e personalizzazione delle impostazioni.

Disponibilità e prezzo

Il Dreame H15 Pro Heat è disponibile in Italia a un prezzo consigliato di 699 euro su Amazon. Per il lancio è previsto uno sconto di 100 euro valido per i primi sette giorni, anche sul sito ufficiale di Dreame.