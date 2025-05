Nvidia apre ai chip dei concorrenti e punta sui robot umanoidi

Sempre accolto come un star del cinema nella sua Taiwan di origine, il CEO di Nvidia Jensen Huang ha svelato le ultimissime novità del colosso nel suo keynote di apertura del Computex di Taipei, in particolare la tecnologia NVLink Fusion e strumenti per creare robot umanoidi.

Grazie a NVLink Fusion i clienti Nvidia potranno costruire server AI personalizzati abbinando chip AI e CPU di altri costruttori o proprietari, in abbinamento ai processori e alle GPU proposti dalla stessa Nvidia. In questo modo il colosso di Santa Clara amplia le opzioni disponibili per i clienti che intendono costruire i propri server o data center AI.

Per accelerare la transizione dai server tradizionali basati su CPU a quelli per la nuova era AI basati su GPU, Nvidia proporne RTX Pro Blackwell. Secondo il costruttore sono in grado di eseguire qualsiasi tipo di carico di lavoro aziendale, spaziando da design alla simulazione, fino all’esecuzione di agenti software AI.

Invece DGX Cloud Lepton (in collaborazione con CoreWeave, Foxconn Softbank e altri) offre accesso all’elaborazione AI nel cloud, permettendo a chiunque di sviluppare e far funzionare sistemi AI. Per Jensen Huang l’AI fisica, quindi robotica combinata con AI, rappresenta il prossimo mercato esplosivo che varrà mille miliardi di dollari.

Oltre che alle soluzioni per creare auto a guida autonoma, con la piattaforma Isaac Groot-Dreams, Nvidia permette agli sviluppatori di generare enormi quantità di dati per addestrare i robot ad adattarsi in diversi ambienti e imparare svariate mansioni.

Infine Huang sottolinea l’impegno di Nvidia nello sviluppare hardware e software per costruire robot umanoidi. Il CEO di Nvidia ha anticipato che debutteranno prima nelle aziende per poi arrivare fino nelle case degli utenti.

Tutti gli articoli dedicati all’intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.