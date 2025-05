Gli appassionati di AirPods Max rimarranno a digiuno fino al 2027

La prima generazione di AirPods Max risale all’ormai lontano 2020 e, sebbene (aggiornate con USB-C e colori nel 2024), rappresentino ancora la scelta top tra le cuffie di Apple, iniziano a sentire un poi il peso dell’età. Sono passati oltre cinque anni e sembra che ne dovranno trascorrere ancora due prima di una revisione, almeno secondo una previsione di un noto analista specializzato nell’universo Apple.

Infatti secondo Ming‑Chi Kuo, Apple sta lavorando a una versione più leggera delle cuffie AirPods Max, la cui produzione di massa dovrebbe iniziare solo nel 2027. Kuo ha condiviso questa previsione su X, senza però fornire ulteriori dettagli sulle modifiche che porteranno a una riduzione del peso delle cuffie over‑ear con cancellazione del rumore.

Lo scorso settembre Apple ha già aggiornato gli AirPods Max, anche se a dire il vero si è trattato di una modifica non particolarmente sostanziosa, avendo di fatto sostituito solo la porta Lightning con una USB‑C e introducendo nuove varianti cromatiche.

A novembre, Bloomberg ha segnalato che non esistono al momento piani concreti per un aggiornamento significativo di questo modello di cuffie, anche se iniziano a intravedersi spiragli per una possibile revisione.

Attualmente, le AirPods Max pesano 386,2 grammi e secondo Apple, l’archetto è progettato per distribuire il peso in modo da ridurre la pressione sulla testa. Alcuni utenti hanno, però, segnalano che il corpo in acciaio inossidabile e alluminio grava particolarmente sulle orecchie, risultando scomodo per alcuni dopo un uso prolungato.

Nello stesso post, Kuo ha aggiunto che gli AirPods non dovrebbero ricevere novità rilevanti prima del 2026, anno in cui prevede l’avvio della produzione di massa di un modello dotato di fotocamera a infrarossi.

In attesa di AirPods Pro 3

Gli Airpds Pro 3 stanno arrivando. Ora lo dice, o quasi, anche Apple che ha lanciato un piccolo ma significativo indizio sul nuovo modello degli auricolari di terza generazione.

Ad individuarlo è stato il ricercatore Aaron Perris che punta l’attenzione ad una stringa di codice dell’aggiornamento software modificata nell’ultima versione. Là dove si citavano gli “AirPods Pro di seconda generazione”, ora si legge “AirPods Pro 2 o successivi”.

Tutti i dettagli su AirPods 3 Pro a questo indirizzo.