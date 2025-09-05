IFA 2025, Dreame Aqua10 con rullo autopulente a lavaggio continuo

Dreame porta a IFA 2025 tre nuovi dispositivi pensati per la pulizia domestica: due lavapavimenti manuali, H15 Pro FoamWash e H15S, e un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti, Aqua10 Ultra Roller Complete.

I nuovi modelli si inseriscono nella linea Wet & Dry dell’azienda e puntano a migliorare la gestione dello sporco quotidiano in nelle case, in particolare per le famiglike con animali domestici.

Dreame H15 Pro FoamWash

L’H15 Pro FoamWash nasce per trattare macchie e odori causati dalla presenza di animali in casa. Il sistema di pulizia si basa su un processo a tre fasi: rilascio di schiuma, dissoluzione delle macchie e lavaggio.

Il dispositivo combina una potenza di aspirazione di 23.000 Pa e una spazzola che viaggia alla velocità di 480 giri al minuto, e monta sensori impiegati per rilevare il tipo di sporco e regolare automaticamente il dosaggio del detergente.

Tra le funzioni aggiuntive segnaliamo la presenza di un braccio snodato per la pulizia dei bordi, una ruota posteriore omnidirezionale e due sistemi, uno dedicato all’autopulizia con acqua a 100°C e uno che invece si occupa dell’asciugatura automatica del rullo.

L’autonomia dichiarata è di circa 60 minuti, sufficiente secondo l’azienda per coprire superfici fino a 400 m². Per quanto riguarda la disponibilità, l’azienda ci dice che si potrà comprare a partire dal settembre al prezzo di 699 €, con uno sconto lancio di 100 €.

Dreame H15S

Pensato per una pulizia più rapida e focalizzata, soprattutto su bordi e spazi stretti, l’H15S mantiene molte delle caratteristiche del FoamWash, ma in un formato più compatto.

La potenza di aspirazione è leggermente inferiore (21.000 Pa) ma integra comunque il sistema GapFree per la pulizia da bordo a bordo, autopulizia a 90°C e una batteria che promette 50 minuti di autonomia. Anche questo arriva a settembre: il prezzo è di 499 € ma sarà scontato a 449 € per due settimane.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

A completare la gamma è il nuovo robot Aqua10 Ultra Roller Complete dotato del sistema AquaRoll, sostanzialmente un rullo che viene costantemente lavato con acqua pulita durante il funzionamento, mentre quella sporca viene separata e raccolta. In questo modo si riduce la contaminazione tra superfici pulite e sporche, migliorando al contempo l’efficacia del lavaggio.

Questo robot integra inoltre diversi sensori e tecnologie di navigazione, tra cui il riconoscimento degli ostacoli con visione computerizzata, la protezione automatica dei tappeti con sistema AutoSeal e la funzione ThermoHub per l’autopulizia del rullo a 100°C.

Completano la dotazione un motore con aspirazione fino a 30.000 Pa, sistema di rilevamento Pet Care 4.0 e compatibilità con Matter. Arriva a settembre a 1.499 €, con prezzo lancio di 1.299 €.

Altro dall’IFA 2025

Sono passati 101 anni dalla prima edizione della fiera di Berlino e se siete curiosi potete leggere tutta la storia qui, dal monito di Einstein all’Intelligenza artificiale. Per tutte le notizie dedicate all’Edizione 2025 della fiera vi basta invece sfogliare gli articoli pubblicati all’interno di questa sezione del nostro sito web.