La racchetta che attira le zanzare come una calamita vi costa solo 9 €

Se volete provare a tenere sotto controllo le zanzare in un modo diverso dal solito, la racchetta elettrica attualmente in sconto potrebbe fare al caso vostro. Con dimensioni studiate per coprire una buona area e un manico estensibile fino a 80 cm, permette di agire anche negli angoli più difficili senza troppa fatica, grazie anche a qualche dettaglio ingegnoso che rende l’uso meno noioso del previsto.

L’efficacia non è lasciata al caso, grazie ai 3500 V di tensione, un piccolo shock che non lascia scampo alle zanzare volanti. Il bello è che tutto questo si alimenta con una batteria da 1.200 mAh che si ricarica in appena 2 ore via USB-C come un cellulare, quindi senza bisogno di perder tempo con batterie usa e getta.

A tal proposito, mentre si ricarica si può attivare la luce UV che fa da calamita per le zanzare, che potrebbero così avvicinarsi incuriosite senza sapere cosa le aspetta. E se volete andare a colpo sicuro, vi basta appoggiare la racchetta al soffitto o alla parete sfruttando la testa inclinabile fino a 90°. Una volta lì, restate fermi come una sentinella in agguato: appena le zanzare proveranno a decollare, finiranno dritte contro le griglie elettrificate. Un decollo breve, insomma.

