Dreame L40 Ultra AE offre pulizia evoluta a prezzo accessibile

Finora solo i robot di fascia alta offrono elevata potenza di aspirazione, autopulizia con acqua calda, evitamento preciso degli ostacoli e manutenzione totalmente automatizzata, tecnologie e funzioni che Dreame rende ora disponibili a un maggior numero di famiglie grazie al nuovo robot aspirapolvere – lavapavimenti Dreame L40 Ultra AE di fascia media.

Pur contendo il rumore, per permettere di guardare la TV anche durante le sessioni di pulizia, questo modello vanta una potenza di aspirazione di ben 19.000Pa, la più alta della categoria. Quindi nessun problema per gestire briciole di cibo e pelo degli animali domestici, passando per polvere e detriti in profondità.

Due le spazzole a bordo: una in gomma per i detriti più grossi e la polvere, affiancata dalla spazzola TriCut 3.0 dotata di lama tagliapeli per capelli lunghi e peli degli animali, riduce i grovigli e mantiene costanti le prestazioni di pulizia.

Unico in questa fascia di prezzo Dreame L40 Ultra AE mette a disposizione un panno autopulente con acqua calda a 75 gradi per risolvere lo sporco difficile, incluso grasso, olio e macchie appiccicose. Migliora la pulizia, riduce gli odori con il top sempre fresco e pronto. Per ridurre gli interventi manuali è anche dotato di un inibitore di calcare.

Il braccio robotico MopExtend, anche questo finora visto solo nei modelli superiori, permette a Dreame L40 Ultra AE di raggiungere spazi stretti e bordi nascosti, estendendosi fino a 4 cm sotto i mobili.

Non occorre rimuovere gli oggetti sparsi per casa: grazie alle tecnologie 3DAdapt Obstacle Avoidance e Pathfinder Smart Navigation il robot riconosce oltre 120 oggetti domestici per pianificare percorsi efficienti di pulizia.

Infine la base PowerDock gestisce la raccolta della polvere, la cura del panno, il riempimento dell’acqua e la miscelazione della soluzione detergente per ridurre ancora di più l’intervento dell’utente.

Disponibilità e prezzo

Dreame L40 Ultra AE è disponibile al prezzo consigliato di 699 euro sul sito del costruttore e anche da questa pagina di Amazon.

Sto caricando altre schede...