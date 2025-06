Apple Intelligence è più vicina in Cina con i modelli di Alibaba

Apple Intelligence è a un passo dal debutto in Cina: lunedì 16 giugno Alibaba ha annunciato una nuova versione del modello AI Qwen3 con supporto all’architettura MLX della multinazionale di Cupertino. L’aggiornamento in questione offre compatibilità con il Neural Engine dei chip Apple Silicon per Mac, iPhone e iPad con integrate funzionalità AI.

In altre parole Apple ora può offrire funzionalità AI in Cina, nazione dove specifiche esigenze normative hanno finora obbligato a ritardare il lancio. Da iOS 18.4 Apple Intelligence offre già alcune semplici funzionalità di base a supporto della lingua cinese ma la normativa locale obbliga Apple a siglare accordi con imprese cinesi.

Nei mesi passati sono circolate voci di partnership con ByteDance e Baidu ma Apple avrebbe alla fine scelto Alibaba. L’aggiornamento di Qwen3 è allineato con le esigenze di Apple, risolvendo l’ultimo grande ostacolo tecnico che finora aveva impedito di offrire novità legate all’AI in Cina.

Reuters conferma che il modello Qwen3 di Alibaba supporta il framework MLX di Apple permettendo l’uso con iPhone, iPad e Mac; Qwen3 vanta una architettura di ragionamento ibrida, supporta 119 lingue e Mixture of Experts (MoE), un’architettura AI che consente di sfruttare modelli scalabili ed efficienti per linguaggio naturale, visione, robotica e altro ancora, con sotto-modelli più piccoli e specializzati, chiamati “esperti”, tutti in grado di migliorare varie funzionalità AI.

A maggio di quest’anno sono circolate indiscrezioni secondo le quali Apple Intelligence arriverà in Cina con l’aggiornamento a iOS e iPadOS 18.6 (la prima beta per gli sviluppatori è stata appena rilasciata).

Cupertino nel frattempo sta lavorando ai futuri aggiornamenti di iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26, sistemi operativi che integrano – tra le altre cose – aggiornamenti relativi all’interfaccia con design Liquid Glass e ulteriori migliorie legate all’AI.

Nel momento in cui scriviamo le versioni beta dei futuri sistemi sono disponibili per i soli sviluppatori. Le beta pubbliche saranno disponibili a luglio tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. Le versioni finali per tutti saranno disponibili in autunno come aggiornamenti software gratuiti.

