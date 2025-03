Samsung piange la scomparsa del Co-CEO Han Jong-hee

Pubblicità

Samsung Electronics ha annunciato la morte improvvisa del suo co-CEO Han Jong-hee, 63 anni, deceduto improvvisamnte per un arresto cardiaco. Han ha guidato le divisioni di elettronica di consumo e dispositivi mobili dal 2022 ed è stato un elemento chiave nello sviluppo del business delle TV.

Entrato in Samsung nel 1988, Han ha ricoperto vari ruoli fino a diventare CEO nel 2022. Durante la sua carriera, ha contribuito a rendere Samsung uno dei leader globali nel settore delle TV, pur affrontato diverse e significative sfide di mercato.

In un messaggio interno visto dalla CNN, Samsung ha reso omaggio a Han, dicendo che il dirigente aveva dedicato più di 37 anni della sua vita a guidare il business televisivo di Samsung per diventare un leader globale. Come capo delle sue attività di elettronica ed elettrodomestici, ha anche contribuito alla crescita dell’azienda in un “ambiente aziendale impegnativo”:

Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile

Riorganizzazione della Leadership

Dopo la sua scomparsa, Jun Young-hyun, co-CEO e capo della divisione semiconduttori, assumerà ora il ruolo di unico CEO. La transizione arriva in un momento critico per Samsung, che affronta una forte concorrenza nel mercato dei semiconduttori, in particolare da TSMC e SK Hynix.

Durante l’assemblea degli azionisti della scorsa settimana, Han aveva ammesso le difficoltà del mercato e la necessità di acquisizioni strategiche. Aveva avvertito che il 2025 sarebbe stato un anno complesso a causa delle incertezze economiche globali, ma aveva sottolineato l’impegno dell’azienda nel cercare risultati concreti:

Ci sono alcune difficoltà nel fare fusioni e acquisizioni di semiconduttori a causa di questioni normative e vari interessi nazionali, ma siamo determinati a produrre alcuni risultati tangibili quest’anno

Gli analisti ritengono che l’assenza di Han potrebbe influire sulla strategia aziendale, specialmente nel marketing e nella divisione degli elettrodomestici. Nel frattempo, il presidente di Samsung, Jay Y. Lee, sta esplorando nuove opportunità di crescita nell’elettronica automobilistica.

Tutti gli articoli su Samsung da questa pagina, invece per le notizie su Finanza e Mercato si parte da qui.