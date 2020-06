Droni e barche RC radiocomandate in offerta per divertirsi in estate a partire da 32 €

L’estate è ormai entrata nel pieno e le temperature iniziano a salire vertiginosamente, gettandovi automaticamente fuori dalle case, in cerca di fresco e relax. Non c’è niente di meglio che divertirsi insieme ai più piccoli grazie a qualche giocattolo RC, da mare o per via aerea. Ecco, allora, in sconto due droni e un motoscafo radiocontrollato.

Iniziamo proprio da quest’ultimo motoscafo. E’ di GooIRC, uno dei brand più noti quando si tratta di giocattoli RC destinati soprattutto ai più piccoli. E’ un giocattolo, ma non lesina caratteristiche di tutto rispetto, come un potente motore che può spingere l’imbarcazione fino a 30km/ h, con il telecomando che fornisce un range di controllo fino a 150 metri.

Si tratta del regalo perfetto per questa estate, per divertirvi in riva al mare o in spiaggia in totale sicurezza. E’ fatta in ABS ed è disponibile nei diversi colori blu e arancio. Propone al suo interno una batteria da 600 mAh che offre almeno 15 minuti di autonomia. Naturalmente è certificato IPX7.

In offerta lampo, la si acquista, completa di radiocomando a partire da 32 euro circa.

Se, invece, preferite spiccare il volo, il primo dei droni che vi segnaliamo è il modello S176 GPS-PRO,. che come suggerisce lo stesso nome, non è dotato di GPS e permette di registrare video fino a una risoluzione 4K. Il radio comando offre un controllo fino a 600 metri di distanza.

Tra le varie modalità di volo quella tramite punti di interesse: è possibile scegliere un punto sulla mappa tramite app, e il drone volerà lì intorno. Ovviamente, la presenza del GPS assicura di poter tornare alla base, in caso di necessità premendo un solo tasto sul radio comando.

La batteria in dotazione è da 1300mAh, che si ricarica in 4 ore e assicura un tempo di volo compreso tra i 15 e i 17 minuti.

Si acquista a partire da 41 euro, con diversi bundle per le esigenze di ciascuno.

Ultimo, non per importanza, il modello più costoso S166GPS. E’ un quadricottero che propone caratteristiche più elevate, come modalità di volo Follow Me. La videocamera è da 1080P, che offre al pilota la possibilità di volare in FPV, quindi guardando il flusso video in diretta streaming sullo smartphone. La distanza di volo è di circa 500 metri.

Naturalmente, non manca il GPS che permette al drone un volo stabile, e la possibilità del ritorno automatico alla base in caso di necessità. Con la sua batteria da 1300 mAh assicura un volo fino a 18 minuti.

Il drone è pieghevole, tanto che può raggiungere dimensioni davvero contenute, pari a 15 x 13,5 x 5 cm, quindi facilmente trasportabile.

Si acquista su eBay a 85,99 euro direttamente a questo indirizzo. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.