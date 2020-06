Le smart TV LG ottengono il supporto Dolby Atmos per l’app Apple TV

Il supporto Dolby Atmos per l’app Apple TV è finalmente arrivato su alcune smart TV LG, permettendo così ai suoni di essere posizionati e spostati con precisione nello spazio tridimensionale, anziché essere vincolati ai soli canali.

LG aveva confermato a febbraio scorso che il supporto Dolby Atmos per l’app Apple TV e AirPlay 2 sarebbero arrivati ​​in un prossimo aggiornamento software per i televisori compatibili, sicuramente entro la fine dell’anno. Al momento, però, la notizia della compatibilità non viene corredata da ulteriori dettagli, quindi non è possibile confermare se l’upgrade arriverà in generale per tutti i televisori LG rilasciati nel 2019 e 2020, oppure solamente per alcuni di questi.

Per quei modelli che riceveranno l’aggiornamento, gli utenti potranno godersi film e programmi TV con audio tridimensionale quando vengono visualizzati nell’app Apple TV‌ e, presumibilmente, anche quando si esegue lo streaming di contenuti su AirPlay‌ 2. Dolby Atmos è supportato, come ricorda anche 9to5mac, su Apple TV‌ 4K con tvOS 12 o successivo.

Apple ha rilasciato la sua app TV su diverse smart TV dei principali costruttori, inclusi tutti i modelli LG 2020 e alcuni modelli 2019 selezionati. L’app TV consente agli utenti di accedere al catalogo di Apple TV+ e iTunes Store, dove abbonarsi o acquistare e noleggiare singoli film.

A proposito di Apple TV, è dalla beta di tvOS 13.4 che sono state trovate tracce di un nuovo modello.