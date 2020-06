Aqara G2H: è disponibile la videocamera HomeKit Secure Video che è anche hub zigbee

Quando si parla di periferiche per la casa intelligente che possono interfacciarsi con la piattaforma Apple e Homekit, non si pensa di certo a periferiche economiche. Eppure da Aqara arriva la camera di sicurezza Aqara G2H, compatibile con HomeKit Secure Video e che, tra le altre caratteristiche, propone anche un listino davvero economico.

Aqara G2H gode di caratteristiche tecniche importanti per la fascia di prezzo in cui si pone. Quanto alla risoluzione dell’obiettivo, infatti, propone un sensore 1080P con angolo di visuale di 140°, e supporto allo standard di connessione Zigbee con un hub interno.

Non manca neppure l’audio a due vie, per sfruttare la camera come un citofono o per inviare messaggi tramite il tocco di una sola icona. Ancora, propone la funzione di rilevamento del movimento, così da inviare notifiche o avviare la registrazione solo nel momento della necessità, così come gode anche di funzione di rilevamento del suono.

Come già anticipato, la funzione cardine della camera, attualmente rara da trovare su altre periferiche, men che meno su dispositivi economici, è il supporto con il sistema Homekit di Apple e HomeKit Secure Video. Funge anche da gateway Zigbee per il controllo di svariati sensori per la casa smart, come sensori per porte, finestre e perfino elettrodomestici in casa.

La camera permette così di sorvegliare 24 ore su 24 la propria abitazione, e prevenire così l’ingresso di malintenzionati, o semplicemente per controllare il proprio animale domestico.

Qui sotto una galleria che mostra tutte le opzioni disponibili.

A questo indirizzo abbiamo approfondito il funzionamento di HomeKit Video Secure. Ricordiamo che la memorizzazione dei video sul cloud per 10 giorni è gratuita, ma per poter accedere alla funzione sarà necessario disporre di un abbonamento iCloud da 200 GB o 2TB. Altri piani, come quello gratuito da 5 GB, non daranno accesso a questa funzionalità.

Al momento, la camera Aqara G2H è disponibile su aliexpress al prezzo davvero conveniente di 54,61 euro. Clicca qui per acquistarla.