Nintendo Pokemon Unite arriva su iPhone e iPad a settembre

Nintendo ha rilasciato Pokemon Unite esclusivamente per la console Nintendo Switch a luglio ed ora il colosso dei videogiochi di Kyoto annuncia che lo stesso titolo arriverà sui Phone, iPad e dispositivi Android il 22 settembre.

Si tratta di un gioco online multiplayer che proietta i giocatori in battaglie cinque contro cinque nell’universo dei Pokemon. Gli utenti devono collaborare con i propri compagni di squadra per dare la caccia ai Pokemon selvaggi, aumentare di livello e nel frattempo far evolvere abilità e poteri dei propri Pokemon.

Come sempre accade nei giochi dei simpatici mostriciattoli occorre impiegare la strategia corretta per ottenere più punti degli avversari nel tempo disponibile e, allo stesso tempo, impedire che la squadra avversaria accumuli più punti. Per farlo risulta fondamentale la comunicazione sfruttando i segnali, i messaggi rapidi in chat e, per la prima volta in un gioco Pokemon, anche la chat vocale per comunicare e rimanere sincronizzato con la propria squadra.

#PokemonUNITE is coming to mobile on September 22! Pre-register for special rewards! pic.twitter.com/r671Bs31el — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) August 18, 2021

L’altra buona notizia è che Nintendo Pokemon Unite si potrà giocare con supporto totale cross-platform, questo significa che sarà possibile usare lo stesso account personale sia sulla console Nintendo Switch che sulla versione mobile del gioco in arrivo su iPhone, iPad e Android per giocare sul dispositivo desiderato o disponibile al momento, oltre che sincronizzare progressi, dati e personaggi.

Nintendo Pokemon Unite si può già preordinare sia da questa pagina di Apple Store per iPhone e iPad, sia per dispositivi Android da questa pagina di Google Play Store. Se verrà superata lo soglia di 2,5 milioni di pre-registrazioni i giocatori riceveranno in regalo una licenza Pikachu Unite oppure monete Aeos, invece se saranno raggiunge 5 milioni di pre-registrazioni il regalo sarà un Holowear Festival Style Pikachu per rendere ancora più originale e accattivante l’aspetto del proprio personaggio.

